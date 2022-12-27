УПЦ МП должна указывать в названии свою принадлежность к России – заключение Конституционного суда

Суд поддержал изменение названия УПЦ МП, чтобы не вводить в заблуждение верующих.

Конституционный суд Украины признал законным закон, указывающий, что УПЦ МП должна указывать свою принадлежность к России.

Об этом говорится в сообщении Конституционного суда.

КС 27 декабря опубликовал свое заключение по закону, согласно которому УПЦ МП должна указывать в своем названии принадлежность к России. В нем говорится, что Россия совершила военную агрессию против Украины и временно оккупировала территории нашего государства.

"Конституционный Суд Украины оспариваемый закон признал соответствующим Конституции Украины. Принятый Закон обязал религиозные объединения отражать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации.Также этот закон установил ограничения в условиях войны доступа священнослужителей, религиозных проповедников, наставников религиозных организаций, руководящий центр (управление) которого находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и /или временно оккупировала часть территории Украины в части, соединения Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины в местах их дислокации или других военных формирований Украины в местах их дислокации или других ограничений, предусмотренных законом", — говорится в заключении суда.

Конституционный Суд Украины учел решение Европейского суда по правам человека по делу Ильин и другие против Украины, где в частности отмечено: "сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированным, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в общем и благодаря которой возможно ее отличать от уже имеющихся организаций, в принципе, можно считать оправданным ограничением ее права свободно выбирать свое название".

Напомним, в декабре 2018 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь в Украине.

После этого руководители этой церкви не согласились с решением парламентариев и обращаться в разные суды и институты.

УПЦ МП и война России против Украины: что известно

Скандальный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что с 1 января священнослужителей УПЦ (МП) могут лишить доступа к главным храмам Киево-Печерской лавры – Успенского и Трапезного соборов.

Ранее в Украине провели масштабные обыски в храмах УПЦ МП. Там нашли пророссийскую литературу, которая оправдывает геноцидную войну России против Украины и агитационные материалы, хвалившие Путина и патриарха Кирилла, поддерживающего убийства украинцев, в частности:

Во Львовской области во время обысков СБУ нашла документ о содействии мобилизации в РФ и скриншотах переписки с обвинением НАТО в войне против Украины.

В Красногорском Свято-Покровском женском монастыре в Черкасской области обнаружен флаг так называемой "Новороссии" и библиотека с пропагандистской литературой российских авторов.

В Свято-Николаевском мужском монастыре в Хустском районе Закарпатья найдена символика запрещенной партии "ОПЗЖ" и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков в войне против Украины.

В районе Ковеля найдены тексты молитв за страну-агрессорку и российские "учебники", в которых восхваляют путинский режим.

Также президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против влиятельных представителей УПЦ МП.

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