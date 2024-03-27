УПЦ МП должна вернуть в собственность государства Успенский собор в Каневе – решение суда

Прокуратура вернула в государственную собственность древний собор в Черкасской области.

Суд обязал УПЦ МП вернуть в собственность государства Успенский собор в Каневе. Так, по иску Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области, суд обязал Киевскую митрополию УПЦ (МП) вернуть в государственную собственность объект культурного наследия национального значения – Успенский (Георгиевский) собор XII века.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Следствие установило, что исполнительный комитет Каневского городского совета в 2003 году предоставил разрешение Украинской православной церкви (МП) оформить право собственности на памятник археологии. В дальнейшем это послужило основанием для регистрации права коллективной собственности.

Прокуроры в суде доказали незаконность передачи здания Успенского собора. Ведь законодательством установлен прямой запрет на отчуждение памятников культурного наследия, находящихся в государственной собственности.

Суд признал незаконными и отменил решение исполкома Каневского горсовета, свидетельство о праве собственности на здание за УПЦ (МП), а также упразднил государственную регистрацию вещного права на объект культурного наследия национального значения.

Ориентировочная стоимость здания Успенского собора составляет более 8,5 млн грн.

Исковое заявление окружной прокуратуры в интересах Министерства культуры и информационной политики Украины к исполкому Каневского городского совета и Киевской митрополии УПЦ (МП) суд удовлетворил.

Успенский собор – древний храм времен Киевской Руси, построенный в 1144 году князем Всеволодом Ольговичем.

Напомним, в подземельях собора, принадлежавшего Московскому патриархату, нашли разграбленные давние захоронения.

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