УПЦ МП могут "выселить" из двух главных храмов Киево-Печерской лавры: что известно

Митрополит Павел заявил, что в УПЦ МП истекает договор аренды Трапезного и Успенского соборов Лавры.

С 1 января священнослужители УПЦ (МП) могут лишить доступа к главным храмам Киево-Печерской лавры – Успенскому и Трапезному соборам.

Об этом заявил скандальный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь). Видео его речи опубликовала журналистка Соня Кошкина.

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"Мне стало известно, это пока не точные слухи. У нас заканчивается договор аренды Трапезного и Успенского соборов. Негласно нам подтвердили, что уже в следующее воскресенье или в субботу нас не пустят в эти храмы – ни в один, ни в другой. Я вам это сегодня говорю, чтобы те услышали, за кого мы голосовали", – сказал митрополит Павел своим прихожанам на русском языке.

По словам митрополита, "те, за кого мы голосовали, сейчас совершают козни в отношении церкви" (УПЦ МП. – Ред.). Павел пожаловался, что несколько раз звонил министру культуры, но Александр Ткаченко якобы "ни разу не взял трубку".

Завтра, 26 декабря, в 10.00 у иерарха состоится встреча с директором государственного заповедника "Киево-Печерская Лавра".

В Минкульте пока не прокомментировали заявление митрополита Павла. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против влиятельных представителей УПЦ (МП). ТСН.ua собрал все, что известно об этих лицах. В частности под санкции попал и наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь).

Ранее состоялась регистрация юридического лица монастыря ПЦУ на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Действительно ли Киево-Печерская лавра перешла в ПЦУ, разбирался ТСН.ua.

Недавно украинцев возмутил инцидент, когда в одном из храмов УПЦ (МП) на территории Лавры женщины исполняли прославлявшую Россию песню. "Звон плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка-Русь". В Киево-Печерской лавре отреагировали на скандал и отстранили священника.

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