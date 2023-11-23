УПЦ МП судится за старинную Михайловскую церковь в Переяславе: что решил суд

УПЦ МП должно в ближайшее время освободить помещение Михайловской церкви в Переяславе.

Апелляционный суд поддержал решение о том, что религиозная община УПЦ МП должна освободить Михайловскую церковь в городе Переяслав.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

"Сегодня, 23 ноября 2023 года, Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе предварительное решение суда об освобождении УПЦ МП помещения Михайловской церкви в Переяслав-Хмельницком Киевской области. Третьей стороной по делу выступило Министерство культуры и информационной политики Украины", — говорится в сообщении.

В июле Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав" и обязал УПЦ МП освободить Михайловскую церковь.

Что известно о Михайловской церкви

По информации местного издания "Переяслав.City ", до 2010 года в помещении и на территории Михайловской церкви действовали Музей народной одежды Среднего Приднепровья и Музей архитектуры древнерусского Переяслава.

Однако при режиме Януковича историческое здание передали в пользование УПЦ МП. Религиозная община УПЦ МП, нарушив условия охранного договора, самовольно произвела реконструкцию купола Михайловского храма.

Михайловская церковь была построена в 1743-1750 годах и является одним из старейших построек Переяслава. В частности, эту церковь изобразил Тарас Шевченко в 1845 году.