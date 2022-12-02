УПЦ МП "вне закона": как и почему церковь могут запретить в Украине

Украинская православная церковь может оказаться вне закона в Украине – ее проверят на связи с Московским патриархатом и подрывную деятельность в пользу спецслужб РФ.

СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект относительно предотвращения деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

Кроме того, предлагается:

Проверить обновленный устав УПЦ "на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом".

Проверить наличие правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Всем органам, к компетенции которых относятся вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности, активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины.

Применить персональные санкции в отношении людей, участвующих в этом.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 1 декабря подчеркнул, что Украина обеспечит духовную независимость своих граждан и никому "не позволит строить империю внутри украинской души".

"К сожалению, даже российский террор и полномасштабная война не убедили некоторых деятелей в том, что следует преодолеть искушение зла. Что ж, должны создать такие условия, когда любые зависимые от государства-агрессора деятели не будут иметь никакой возможности манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри", – отметил Зеленский.

Возможность запрета Московского патриархата также прокомментировал глава Минкультуры Александр Ткаченко :

"Хотя существуют законодательные сложности, связанные с тем, как подойти к запрету в Украине, я думаю, что в результате дискуссии мы такой вариант найдем".

УПЦ отрицает связи с Московским патриархатом

УПЦ МП продолжает утверждать, что не имеет отношения к РПЦ и патриарху Кириллу, открыто поддерживающему войну и убийства украинцев. В мае в киевском монастыре в Феофании УПЦ МП даже собралась на Собор, в котором заявила о якобы разрыве с РПЦ. В то же время митрополит Онуфрий не стал официально объявлять автокефалию. За полгода УПЦ МП так и не опубликовала свой устав, в котором должно быть четко указано, связана ли конфессия с Москвой.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний заявляет, что де-факто связь УПЦ МП с Москвой остается, а де-юре Украинская православная церковь хочет избежать закона, который призван ее переименовать, ведь она имеет свой руководящий центр в стране-агрессоре России.

В то же время многие священнослужители УПЦ МП поддерживают российскую агрессию, а на оккупированных территориях открыто сотрудничают с врагом.

Рейд СБУ в епархиях: что нашли при обысках

Решению СНБО предшествовали обыски в ряде епархий УПЦ МП по всей Украине. Так, обыски состоялись в Винницкой, Кировоградской, Закарпатской областях, Черновцах, Ивано-Франковске, Ровенской области, Почаевской лавре (Тернопольская область), Киево-Печерской лавре. Во время обысков правоохранители обнаружили, в частности, много пропагандистских материалов.

23 ноября, во время обысков в Киево-Печерской лавре и других помещениях УПЦ МП правоохранители обнаружили миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан России.

Также было сообщено о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской лавре пели о "матушке-России".

Сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили большое количество антиукраинских материалов во время мер безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии.

В Винницкой области митрополиту одной из епархий УПЦ МП было сообщено о подозрении из — за разжигания религиозной розни. Вероятно, речь идет о винницком митрополите Ионофане, у которого в октябре СБУ провела обыски. Источники ТСН.ua среди стражей порядка сообщили, что Ионофан, по предварительной информации, свои пророссийские взгляды высказывал и среди духовенства, и на службах.

Во время рейдов Службы безопасности Украины были обнаружены брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религиях. Большинство литературы – авторства российских деятелей и издательства российских типографий.

На территории Ровенско-Острожской епархии обнаружили спрятанные белорусские наличные деньги и брошюры с призывами к заключению мира с "братским русским народом", прославление "русской земли" и "русских солдат".

В свою очередь, в Кремле назвали эти обыски "войной против русского православия".

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