УПЦ МП ввела в свой синод митрополита, которого награждал Путин

УПЦ Московского патриархата ввела в состав своего синода нового "постоянного члена" – главу Тернопольской епархии митрополита Сергия Генсицкого.

Об этом передает пресс-служба УПЦ МП.

Что о нем известно

"Новый "постоянный член священного синода УПЦ" — Сергий Генсицкий, митрополит МП в Тернополе и давний союзник митрополита Онуфрия. Кто-то ждет от этого руководства перемен", - написал в Facebook митрополит ВЦУ Евстратий Заря и опубликовал фото многолетней давности, где Сергий Генсицкий стоит рядом с Путиным, который вручал ему орден.

Отметим, что в марте 2022 года Генсицкий заявил, что отказывается от ордена и решительно осуждает агрессию России против Украины.

Однако до полномасштабного вторжения РФ митрополит Сергий был связан с рядом скандальных историй. Так, в 2019 году священники его епархии вместе с представителями так называемой "ЛНР" и коллаборантами из оккупированного Крыма приняли участие в российском проекте "Содружество православной молодежи" в РФ.

В 2018 году, уже после начала агрессии РФ на Донбассе, СМИ писали, что "по благословению митрополита Сергия" в Почаеве организуются паломнические поездки в Россию.

Фото: За Збручем

В 1992 году Генсицкий был одним из трех архиереев (вместе с нынешним главой УПЦ МП Онуфрием), выступивших против предоставления Украинской церкви автокефалии (независимости).

Кого он заменит

Сергий займет место митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона, которого Онуфрий вывел из состава синода "в связи с невозможностью участвовать в заседаниях". На самом деле Донецкая епархия Иллариона была напрямую "отжатая" Кириллом и даже перерегистрировалась в российском Минюсте.

Отметим, что, хотя УПЦ МП является составной частью Русской православной церкви (иерархи УПЦ МП это отрицают), руководителей церковно-административных единиц – епархий на территории Украины назначал Онуфрий и синод УПЦ МП. Соответственно, украинские епархии по согласию Москвы подчинялись Онуфрию.

Однако Кирилл в обход Онуфрия забрал епархии на оккупированных территориях в свое прямое подчинение.

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