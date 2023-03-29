УПЦ МП выселяют из Киево-Печерской Лавры: все подробности (обновляется)

Духовенство Украинской православной церкви, аффилированной с Московским патриархатом, 29 марта должно окончательно покинуть Киево-Печерскую Лавру. После расторжения договора аренды территории Лавры у УПЦ МП было 20 дней на выселение.

Все это время на территории национального заповедника работала комиссия Министерства культуры, которая проверяла все ли ценности на месте. 30 марта начнет работу еще одна комиссия, которая начнет передавать имущество от монастыря государству.

Как сообщает корреспондент ТСН из Лавры, в среду содержание багажников всех выезжающих с территории Лавры машин проверяет полиция.

"Вещи пакуют и вывозят из Лавры, автомобили выезжают. Довольно много людей идет в нижнюю Лавру, это верующие Московского патриархата. Они приезжают со всей Украины, потому что сегодня историческое событие – последнее утреннее богослужение в Лавре, которое проводят священники Московского патриархата. Люди не все даже поместились в храм. Это не киевляне – люди приехали со всей Украины, даже из Закарпатья, Днепропетровской области. Не сказать, что агрессивно относятся – они немного растеряны и не понимают, почему так происходит", – рассказал корреспондент ТСН.

Фото: ТСН.ua

Священник УПЦ МП из Днепропетровской области заявил, что монахам пока не стоит уходить из Лавры:

"Я знаю и чувствую, что мы никуда не пойдем, это святыня, она законна, канонической церкви, верующих людей. Если этой святыни не будет, если она будет захвачена, люди сюда перестанут приезжать на паломничество, на молитву".

Фото: ТСН.ua

Настоятель монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре митрополит Павел (которого за любовь к дорогим авто называют "Паша-мерседес") покинул Лавру после службы на своем "Мерседесе". Соответствующее видео обнародовал журналист BBC News Ukrainian Виталий Червоненко.

В свою очередь, заместитель генерального директора заповедника Киево-Печерская Лавра Константин Крайний рассказал о нарушениях, выявленных в Лавре ревизией Минкультуры:

"В течение декабря-января работала межведомственная комиссия Министерства культуры и информационной политики, которая проверяла выполнение всех соглашений. В первую очередь, это несогласованная перестройка, новостройки на территории. Было отмечено, какие именно достопримечательности были перестроены. Также передача определенных помещений в субаренду без согласования. Государство дало в аренду безвозмездно, в пользование церковным институциям, но это нужно было согласовывать с соответствующими государственными органами".

Крайний отметил, что срок пользования Лаврой истекает у УПЦ МП до конца дня:

"С завтрашнего дня начинает работать согласно приказу Министерства культуры и информационной политики Украины специальная комиссия по приему и передаче объектов. Их 79, это очень длительное время, надо все эти объекты, помещения, отдельные постройки принять на баланс государства... Они прекращают пользоваться, а когда освободят — это будет решаться комиссией".

На вопрос, на месте ли мощи святых, он ответил: "Конечно. Пещеры — это святыня и кладбище, где покоятся эти мощи. Никаких вопросов о пещерах не поднимается".

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