UPG поддержала зимний сезон Ukraine WOW и подарила билеты для ВПЛ и членов семей военных

Реклама

Для того чтобы их получить, нужно заполнить форму по ссылке.

Интерактивная выставка-посвящение Ukraine WOW – это более ста экспонатов (от сабли гетмана Ивана Мазепы до чемпионского пояса боксера Александра Усика) и десятки интерактивных зон, благодаря которым можно путешествовать по Украине в VR-очках, ощущать причастность к выдающимся украинцам прошлого и гордость за то, как продолжалось.

Владимир Петренко – основатель UPG

Основатель UPG Владимир Петренко во время открытия зимнего сезона отметил важность поддержки культурных инициатив и обратил внимание на знаковую роль инсталляции трезубца: «Новый сезон Ukraine WOW в очередной раз подчеркивает силу и уникальность Украины. Особенно приятно, что у нас есть возможность рассказать больше об истории Коростеня – городе, где я начал первые шаги в бизнесе. 12 февраля 1918 года в штабном вагоне на коростенском вокзале Малая Рада утвердила герб УНР – знак Киевского государства времен Владимира Святого. А Коростень навсегда вписал себя в учебники по истории».

Реклама

Руководитель Ukraine WOW Юлия Соловей: «Проект Ukraine WOW был бы невозможен без поддержки украинского бизнеса. Я радуюсь, что все больше компаний осознают: культурные проекты помогают объединять вокруг себя украинцев и строить эмоциональную связь со своей аудиторией. Переосмысливая наше наследие, такие инициативы становятся источником силы и вдохновения».

Команда UPG

Выставка расположена в специально оборудованном пространстве на 14-м пути Киевского центрального железнодорожного вокзала. Она будет работать до 11 января 2026 включительно.

График работы:

Вторник – четверг: с 11:00 до 20:00.

Пятница – суббота: с 10:00 до 21:00.

Реклама

Воскресенье: с 10:00 до 20:00.

Понедельник – выходной.

График работы в праздничные дни:

24 декабря: с 11:00 до 16:00.

25 декабря выставка работает в обычном режиме (10:00 – 20:00).

Реклама

31 декабря: с 11:00 до 16:00.

1 января – выходной.

О UPG

UPG – это украинская группа компаний, специализирующихся на торговле нефтепродуктами. Сеть АЗК UPG входит в тройку крупнейших операторов Украины по количеству станций. Группа имеет собственную логистическую инфраструктуру и осуществляет прямые поставки горючего из ведущих НПЗ Европы и США.