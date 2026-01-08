- Дата публикации
UPG вместе с Днепром: снижены цены на горючее и кухню и бесплатные ланчбоксы для детей Новости компаний
UPG поддерживает жителей Днепра, пострадавших в результате массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру региона. После масштабных обстрелов город оказался в сверхсложных условиях без электроэнергии, воды и тепла. В такие моменты особенно важно быть вместе. UPG – рядом, чтобы поддержать и согреть.
На АЗК UPG в Днепре действуют пониженные цены:
-2 грн/литр горючего A-95 и EURO DIESEL
-20% скидки на блюда кухни VIVO Cafe
Также все дети до 16 лет, которые посетят наши АЗК в г. Днепре с кухней, смогут бесплатно получить ланчбоксы с горячим обедом .
Наши автозаправочные комплексы продолжают работать, чтобы вы могли заправиться, согреться горячими напитками и перекусить. Это небольшая, но искренняя поддержка всей команды UPG.
Мы рядом. Мы работаем. Мы поддерживаем.
Ждем вас на АЗК UPG 💚
г. Днепр:
Полтавское шоссе, 617
просп. Слобожанский, 32
Предложение действует до 09.01.2026 включительно. Детали и условия предложения – на официальном сайте UPG.