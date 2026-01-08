UPG вместе с Днепром: снижены цены на горючее и кухню и бесплатные ланчбоксы для детей

Реклама

На АЗК UPG в Днепре действуют пониженные цены:

-2 грн/литр горючего A-95 и EURO DIESEL

-20% скидки на блюда кухни VIVO Cafe

Также все дети до 16 лет, которые посетят наши АЗК в г. Днепре с кухней, смогут бесплатно получить ланчбоксы с горячим обедом .

Наши автозаправочные комплексы продолжают работать, чтобы вы могли заправиться, согреться горячими напитками и перекусить. Это небольшая, но искренняя поддержка всей команды UPG.

Реклама

Мы рядом. Мы работаем. Мы поддерживаем.

Ждем вас на АЗК UPG 💚

г. Днепр:

Полтавское шоссе, 617

просп. Слобожанский, 32

Предложение действует до 09.01.2026 включительно. Детали и условия предложения – на официальном сайте UPG.