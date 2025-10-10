UPG признали «Самой кофейной АЗС 2025»

Реклама

Победителей объявили 8 октября на отраслевом мероприятии «PROкачай АЗС 2025», сообщают организаторы ивента «НефтеРынок» . Номинация «Самая любопытная АЗС» стала самой популярной по количеству поданных заявок. По решению судейской коллегии победителем стала UPG. Заправочно-развлекательный комплекс сети № 143 на трассе Киев-Ковель-Ягодин в Киевской области набрал 288 баллов по результатам оценки. Награду во время церемонии вручили лично основателю группы компаний UPG Владимиру Петренко. Он отметил, что за этим успехом стоит большая команда:

«В UPG я горжусь нашим коллективом: теми, кто готовит на кухнях АЗК, варит мигом, улыбается каждому клиенту. Мы ежедневно доказываем, что сервис – это о сердце, команде и любви к своему делу».

Напомним, UPG – украинская сеть заправочно-развлекательных комплексов с более сотней локаций. Компания осуществляет прямые поставки горючего из ведущих НПЗ Европы и США, контролирует качество в собственных лабораториях и поддерживает единые стандарты на всех этапах – от приема партий до отпуска на колонке.