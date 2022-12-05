Уполномоченный по правам человека сообщил, сколько украинцев с начала войны оказались на территории России

Украинцы могут рассчитывать на помощь, если они хотят покинуть территорию страны-агрессора

С начала полномасштабной российской агрессии против Украины примерно 2,8 миллиона человек были вынуждены или принудительно депортированы на территорию РФ.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он заявил, что украинцы, находящиеся сейчас на территории страны агрессора и нуждающиеся уехать в безопасное место, могут обратиться за двумя номерами на горячую линию:

0-800-50-17-20 (бесплатно)

+38 044-299-74-08 (если вы за пределами Украины)

Напомним, ранее сообщалось, что с начала полномасштабного наступления России из Украины выехало более 14,5 миллиона граждан, из них – не менее 11,7 млн. отправились в страны Евросоюза.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры создают на захваченных территориях Украины региональные отделения так называемой "Юнармии", где они пытаются настроить украинских детей против собственной страны и готовят их к вступлению в "добрабаты".

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