Уполномоченный рассказал о пропавших без вести детях: статистика шокирует

В реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах насчитывается более двух тысяч детей.

Об этом в интервью " Интерфакс-Украина " рассказал Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

Он рассказал, что большинство детей, считающихся пропавшими без вести, — дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, о которых сообщали соответствующие органы и учреждения после оккупации территорий.

Информация о депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины детей содержится в Реестре, принадлежащем сфере управления Минреинтеграции.

В настоящее время проводится работа по сопоставлению информации, содержащейся в Реестре Минреинтеграции и Реестре Министерства внутренних дел Украины

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики масштабируют процесс промывания мозгов детям на оккупированных территориях.

Кроме того, мы ранее информировали, что семеро украинских детей смогли вернуть с оккупированных территорий.

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