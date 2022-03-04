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Употребление алкоголя во время войны: почему это плохая идея

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Употребление алкоголя во время войны: почему это плохая идея

pixabay.com

Алкоголь также оказывает влияние на нашу способность обрабатывать мнения и принимать рациональные решения.

В ряде регионов Украины введен запрет на продажу алкогольных напитков на период действия военного положения. У этого есть свои причины, и одна из них — влияние алкоголя на то, как мы мыслим, и как мы реагируем на опасность.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

  • Алкоголь замедляет работу центральной нервной системы, контролирующей мысли. Наибольшее влияние алкоголя происходит на мозг, что влияет на то, как вы думаете, чувствуете и ведете себя.
  • Это связано с тем, что алкоголь изменяет работу мозга, и это приводит к истощению химических веществ в нашем мозге, помогающих уменьшить тревожность естественным путем. В результате мы можем испытывать еще больший стресс, тревогу или депрессию, а затем будем чувствовать, что нам нужно больше алкоголя, чтобы помочь справиться с этим непреодолимым чувством тревоги.
  • Алкоголь также влияет на нашу способность обрабатывать мнения и принимать рациональные решения, что может привести к увеличению вероятности насилия или агрессивного поведения.
  • При чрезвычайной ситуации употребление алкоголя может показаться хорошим способом помочь справиться со стрессом, но это не так. Употребление алкоголя в таких ситуациях представляет дополнительную угрозу вашей жизни.
  • Алкоголь ухудшает способность рассуждать логически, а значит, вы можете недооценить ситуацию, не иметь возможности быстро и адекватно реагировать на события и принимать взвешенные решения. Сейчас во время военных действий очень важно оставаться трезвым и здорово мыслить — это может спасти вам жизнь.
  • Несчастные случаи, травматизм. Категорически запрещено управление транспортным средством, использование инструментов или механизмов в состоянии алкогольного опьянения. Эти правила действуют и в мирное время, особенно важными становятся сейчас — во время войны.
  • Когда человек ложится спать под хмельком, качество его сна отличается от того, какой он имеет, когда не употребляет алкоголь. А это может повысить уровень тревожности.
  • Несовместимость некоторых лекарств или других препаратов, взаимодействующих с алкоголем. Во время войны, когда доступ к лекарству ограничен и существуют проблемы с доступом к врачу, следует минимизировать любые случаи, которые могут потребовать внимания медиков. Не рискуйте своим здоровьем.
  • Даже если у вас остались запасы алкоголя до введения в действие запрета на его продажу, откажитесь от идеи выпить вечером. Замените употребление алкоголя медитацией или хорошим и качественным сном — это будет более эффективным и поможет сохранить жизнь, если вдруг произойдет экстренная ситуация.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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