Употребление алкоголя во время войны: почему это плохая идея

Употребление алкоголя во время войны: почему это плохая идея

Алкоголь также оказывает влияние на нашу способность обрабатывать мнения и принимать рациональные решения.

В ряде регионов Украины введен запрет на продажу алкогольных напитков на период действия военного положения. У этого есть свои причины, и одна из них — влияние алкоголя на то, как мы мыслим, и как мы реагируем на опасность.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Алкоголь замедляет работу центральной нервной системы, контролирующей мысли. Наибольшее влияние алкоголя происходит на мозг, что влияет на то, как вы думаете, чувствуете и ведете себя.

Это связано с тем, что алкоголь изменяет работу мозга, и это приводит к истощению химических веществ в нашем мозге, помогающих уменьшить тревожность естественным путем. В результате мы можем испытывать еще больший стресс, тревогу или депрессию, а затем будем чувствовать, что нам нужно больше алкоголя, чтобы помочь справиться с этим непреодолимым чувством тревоги.