Употребление алкоголя во время войны: почему это плохая идея

Алкоголь также оказывает влияние на нашу способность обрабатывать мнения и принимать рациональные решения.
В ряде регионов Украины введен запрет на продажу алкогольных напитков на период действия военного положения. У этого есть свои причины, и одна из них — влияние алкоголя на то, как мы мыслим, и как мы реагируем на опасность.
Об этом пишет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
- Алкоголь замедляет работу центральной нервной системы, контролирующей мысли. Наибольшее влияние алкоголя происходит на мозг, что влияет на то, как вы думаете, чувствуете и ведете себя.
- Это связано с тем, что алкоголь изменяет работу мозга, и это приводит к истощению химических веществ в нашем мозге, помогающих уменьшить тревожность естественным путем. В результате мы можем испытывать еще больший стресс, тревогу или депрессию, а затем будем чувствовать, что нам нужно больше алкоголя, чтобы помочь справиться с этим непреодолимым чувством тревоги.
- Алкоголь также влияет на нашу способность обрабатывать мнения и принимать рациональные решения, что может привести к увеличению вероятности насилия или агрессивного поведения.
- При чрезвычайной ситуации употребление алкоголя может показаться хорошим способом помочь справиться со стрессом, но это не так. Употребление алкоголя в таких ситуациях представляет дополнительную угрозу вашей жизни.
- Алкоголь ухудшает способность рассуждать логически, а значит, вы можете недооценить ситуацию, не иметь возможности быстро и адекватно реагировать на события и принимать взвешенные решения. Сейчас во время военных действий очень важно оставаться трезвым и здорово мыслить — это может спасти вам жизнь.
- Несчастные случаи, травматизм. Категорически запрещено управление транспортным средством, использование инструментов или механизмов в состоянии алкогольного опьянения. Эти правила действуют и в мирное время, особенно важными становятся сейчас — во время войны.
- Когда человек ложится спать под хмельком, качество его сна отличается от того, какой он имеет, когда не употребляет алкоголь. А это может повысить уровень тревожности.
- Несовместимость некоторых лекарств или других препаратов, взаимодействующих с алкоголем. Во время войны, когда доступ к лекарству ограничен и существуют проблемы с доступом к врачу, следует минимизировать любые случаи, которые могут потребовать внимания медиков. Не рискуйте своим здоровьем.
- Даже если у вас остались запасы алкоголя до введения в действие запрета на его продажу, откажитесь от идеи выпить вечером. Замените употребление алкоголя медитацией или хорошим и качественным сном — это будет более эффективным и поможет сохранить жизнь, если вдруг произойдет экстренная ситуация.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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