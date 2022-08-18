Употребление сладкой газировки может стать причиной рака у женщин: результаты исследований

Женщины, которые часто употребляют газированные напитки с высоким содержанием сахара, имеют повышенный риск заболеть раком печени. Читайте об этом в материале ТСН.ua.
Такой вывод был обнародован учеными из Гарвардской школы здравоохранения.
Безалкогольные сладкие газированные напитки могут увеличивать вероятность развития рака печени у женщин. Эти результаты были получены после проведенного исследования, в котором приняли участие 90 тысяч представительниц этого пола постклимактерического возраста. Было обнаружено – если кто-то из них ежедневно пил хотя бы один стакан газировки с большим количеством сахара, риск заболеть раком печени увеличивался на 78% по сравнению с теми женщинами, которые вообще не пил подобные напитки или употреблял их не более трех раз в месяц. .
Ученые утверждают, если отказаться от употребления сладких безалкогольных напитков, это может стать превосходной и эффективной профилактикой рака печени. Теперь будут проводиться более масштабные наблюдения и, если они покажут такие же результаты, человечество сможет получить мощный инструмент для профилактики онкологических заболеваний.
К сожалению, например, в США, количество употребления сладких напитков остается на высоком уровне, хотя и ежегодно снижается. Наблюдения показали, что около 65% взрослых американцев ежедневно употребляли сладкую газировку в период между 2017 и 2018 годом.
Авторы исследования подчеркивают, что они не смогли доказать способности газированных безалкогольных напитков вызвать рак печени, одна есть определенная связь между этими факторами.