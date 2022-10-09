Управляемые, крылатые и С-300: стало известно, какими ракетами РФ обстреляли Запорожье и откуда именно

В ночь на 9 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по Запорожью.

Российская армия ударила по Запорожью тремя видами ракет. Оккупанты обстреливали город из временно оккупированных районов Мелитополя и Бердянска.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

В штабе проинформировали, что начиная с 00:30 час. 9 октября было обнаружено 6 вражеских бомбардировщиков Ту-22М3, работавших с аэродрома Рязань и 7 Су-35 – с аэродрома Мариновка, Ростовской области.

"Удар по Запорожью был нанесен с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска. Выпущено четыре крылатых ракеты Х-22 (из Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (с Су-35). Кроме того, противник нанес ракетного удара зенитными ракетами с ЗРК С-300. Было выпущено около 16 ракет по гражданской инфраструктуре города и жилых кварталов", — сообщили в штабе.

Обстрел Запорожья:

С начала октября российские захватчики почти каждый день обстреливают ракетами Запорожье и его окрестностей. В результате вражеских ударов погибли более 80 человек, разрушены дома и гражданская инфраструктура.

В воскресенье, 9 октября, оккупанты выпустили по Запорожью более 10 ракет, почти все попали в жилые дома. В результате массированного обстрела погибли 12 человек, пострадали еще 49 мирных людей, в том числе дети. Частично разрушен 9-этажный дом. Разрушены еще пять частных домов. Также повреждены объекты инфраструктуры, 20 автомобилей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночной обстрел жилых домов в Запорожье абсолютным злом.

Читайте также: