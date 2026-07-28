Управляемые "Шахеды" смогут добраться до запада: в ОП предупредили о новой угрозе из-за Беларуси

Беспилотник.

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Управляемые российские «Шахеды» могут добраться до городов на западе Украины, в частности Львова, если РФ получит возможность использовать ретрансляторы на территории Беларуси.

Об этом заявил советник президента Украины Сергей Бескрестнов (Флэш) в эфире одного из телеканалов.

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В настоящее время российские беспилотники имеют ограничения в онлайн-управлении, потому что ретрансляторы на территории Беларуси не работают. Именно поэтому, пояснил «Флэш», часть территории у границы остается вне зоны контроля.

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В то же время, отметил Бескрестнов, если ретрансляторы будут включены, зона управления значительно расширится — во Львов и другие районы на западе.

«В настоящее время ретрансляторы на территории Беларуси не работают. Впрочем, если они там будут включены, то „Шахеды“ с онлайн-управлением (долетят — Ред) Львова, Ковеля — вся часть», — подчеркнул «Флэш».

По его словам, модернизированные дроны оснащены мощными камерами и системой захвата цели. Оператор может увидеть объект на расстоянии до 3 км, после чего беспилотник способен самостоятельно наводиться на цель.

Угроза БпЛА — последние новости

Ранее Сергей Бескрестнов «Флэш» предупреждал, что одной из самых современных угроз реактивные беспилотники типа «Шахед» с возможностью онлайн-управления. Впрочем, в настоящее время такие дроны имеют ограничения по дальности управления, которые связаны с особенностями технологии.

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Кроме того, «Шахеды» начали сбрасывать боеприпасы с таймером . Взрыв может произойти от 24 часов до пяти суток. Один БпЛА способен переносить до 22 таких элементов, которые сбрасываются через специальный люк.

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