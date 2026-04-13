ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2602
Время на прочтение
1 мин

Управляемый "Шахед" попал в экипаж мобильной огневой группы: какие последствия

МОГ работала по одному «Шахеду», другой в этот момент охотился на экипаж.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Попадание «Шахеда» в экипаж МОГ

Попадание «Шахеда» в экипаж МОГ

Управляемый дрон-камикадзе «Шахед» попал в экипаж мобильной огневой группы (МОГ — ред.).

Об этом сообщил эксперт по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов в Facebook.

«К сожалению, есть еще одно попадание управляемого „Шахеда“ в экипаж МОГ. МОГ работала по одному „Шахеду“, другой в этот момент охотился за экипажем», — написал он.

«Флэш» отметил, что МВГ работает во многих структурах и родах войск.

«Пожалуйста, показывайте и рассказывайте экипажам о новой угрозе. Нужно быть к ней готовыми морально и физически. Заранее думать о маскировке и плане действий. Машины — только железо, наша ценность — люди», — подытожил советник министра обороны.

Напомним, в ночь на 13 апреля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. Под удар попали следующие пункты и районы:

  • Шостка (Сумщина)

  • Черниговский р-н

  • Днепропетровщина

  • Сумы

  • Кропивницкий.

В Черниговском районе в результате вражеской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, без электроснабжения остались более 12 тысяч потребителей.

Дата публикации
Количество просмотров
2602
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie