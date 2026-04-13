- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2602
- Время на прочтение
- 1 мин
Управляемый "Шахед" попал в экипаж мобильной огневой группы: какие последствия
МОГ работала по одному «Шахеду», другой в этот момент охотился на экипаж.
Управляемый дрон-камикадзе «Шахед» попал в экипаж мобильной огневой группы (МОГ — ред.).
Об этом сообщил эксперт по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов в Facebook.
«К сожалению, есть еще одно попадание управляемого „Шахеда“ в экипаж МОГ. МОГ работала по одному „Шахеду“, другой в этот момент охотился за экипажем», — написал он.
«Флэш» отметил, что МВГ работает во многих структурах и родах войск.
«Пожалуйста, показывайте и рассказывайте экипажам о новой угрозе. Нужно быть к ней готовыми морально и физически. Заранее думать о маскировке и плане действий. Машины — только железо, наша ценность — люди», — подытожил советник министра обороны.
Напомним, в ночь на 13 апреля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. Под удар попали следующие пункты и районы:
Шостка (Сумщина)
Черниговский р-н
Днепропетровщина
Сумы
Кропивницкий.
В Черниговском районе в результате вражеской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, без электроснабжения остались более 12 тысяч потребителей.