Управляемый "Шахед" попал в экипаж мобильной огневой группы: какие последствия

Попадание «Шахеда» в экипаж МОГ

Управляемый дрон-камикадзе «Шахед» попал в экипаж мобильной огневой группы (МОГ — ред.).

Об этом сообщил эксперт по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов в Facebook.

«К сожалению, есть еще одно попадание управляемого „Шахеда“ в экипаж МОГ. МОГ работала по одному „Шахеду“, другой в этот момент охотился за экипажем», — написал он.

«Флэш» отметил, что МВГ работает во многих структурах и родах войск.

«Пожалуйста, показывайте и рассказывайте экипажам о новой угрозе. Нужно быть к ней готовыми морально и физически. Заранее думать о маскировке и плане действий. Машины — только железо, наша ценность — люди», — подытожил советник министра обороны.

Напомним, в ночь на 13 апреля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. Под удар попали следующие пункты и районы:

Шостка (Сумщина)

Черниговский р-н

Днепропетровщина

Сумы

Кропивницкий.

В Черниговском районе в результате вражеской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, без электроснабжения остались более 12 тысяч потребителей.