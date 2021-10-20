Упрекал за пьянство: в Ровенской области сын до смерти избил 85-летнего отца

Между мужчинами постоянно возникали конфликты. Отец упрекал сына за то, что он пьет.
В городе Дубно Ровенской области 60-летний сын до смерти избил 85-летнего отца. Злоумышленника разозлило, что старик в очерердной раз упрекнул его за злоупотребления алкоголя.
Об этом сообщает полиция Ровенской области.
Вчера, 19 октября, в местную больницу без сознания, с многочисленными травмами и переломами ребер, привезли 85-летнего дубенчанина. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия жизнь мужчине спасти не удалось.
Медики сообщили об инциденте правоохранителей. Как выяснилось, между мужчинами постоянно возникали конфликты. Отец упрекал сына за то, что он пьет. Последняя ссора в семье возникла в минувшее воскресенье. Тогда сын избил отца, но тот не стал никому об этом рассказывать. "Скорую" вызвала внучка, которая наведалась в дом и увидела дедушку без сознания.
В содеянном злоумышленник признается, однако утверждает, что не желал смерти отцу. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, что в Дубно 17-летний подросток убил собственную прабабушку, потому что не дала ему денег.
Ранее сообщалось, что в Дубно водитель сбил коляску с младенцем на переходе, который мама везла по пешеходному переходу.