Упрекал за пьянство: в Ровенской области сын до смерти избил 85-летнего отца

Упрекал за пьянство: в Ровенской области сын до смерти избил 85-летнего отца

Между мужчинами постоянно возникали конфликты. Отец упрекал сына за то, что он пьет.

В городе Дубно Ровенской области 60-летний сын до смерти избил 85-летнего отца. Злоумышленника разозлило, что старик в очерердной раз упрекнул его за злоупотребления алкоголя.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Вчера, 19 октября, в местную больницу без сознания, с многочисленными травмами и переломами ребер, привезли 85-летнего дубенчанина. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия жизнь мужчине спасти не удалось.

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Медики сообщили об инциденте правоохранителей. Как выяснилось, между мужчинами постоянно возникали конфликты. Отец упрекал сына за то, что он пьет. Последняя ссора в семье возникла в минувшее воскресенье. Тогда сын избил отца, но тот не стал никому об этом рассказывать. "Скорую" вызвала внучка, которая наведалась в дом и увидела дедушку без сознания.

В содеянном злоумышленник признается, однако утверждает, что не желал смерти отцу. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Дубно 17-летний подросток убил собственную прабабушку, потому что не дала ему денег.

Ранее сообщалось, что в Дубно водитель сбил коляску с младенцем на переходе, который мама везла по пешеходному переходу.

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