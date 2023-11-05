Упреки Зеленского к Залужному сигнализируют о "расколе в украинском руководстве" – NYT

Офис президента Украины Владимира Зеленского подверг критике главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за колонку в The Economist. Западные СМИ видят "яркий публичный упрек", показывающий разрыв между военным и гражданским руководством в Украине в и без того непростое время.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что утверждение генерала Валерия Залужного о том, что борьба с Россией зашла в тупик, "облегчает работу агрессора", добавив, что эти комментарии вызвали "панику" в Украине, поэтому "военным не стоит выносить на публику происходящее на фронте".

Разрыв между генералом и президентом возникает в то время, когда Украина борется в военной и дипломатической борьбе. Ее операции вдоль столкновения не дали ни одного прогресса, но привели к большим потерям с обеих сторон, и Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке.

В то же время, в некоторых европейских столицах и среди членов Республиканской партии США возрос скептицизм относительно помощи Украине.

При этом Владимир Зеленский отрицал характеристику боевых действий, которую дал генерал Валерий Залужный.

"Время прошло, люди устали, независимо от статуса, и это понятно. Но это не безысходность, я еще раз подчеркиваю это", — подчеркнул президент.

"Руководство Украины также озабочено тем, что внимание западных союзников переключилось на конфликт между Израилем и ХАМАСом", — пишет издание.

Как пишет NYT, спекуляции по напряженности между президентом и командующим Вооруженными силами по стратегии и командным назначениям бушевали в Киеве более года, но ранее не выливались в публичные споры.

Валерий Залужный явно не предполагал, что Украина проигрывает войну и указал, что Россия также не сделала никаких существенных успехов, в своей колонке он признал, что обе стороны зашли в "патовую ситуацию". Он также написал, что для выхода из тупика понадобятся технологические достижения для преимущества в воздухе, отмечая роль беспилотников следующего поколения и средств электронной борьбы.

Профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань считает, что помощники президента Зеленского могут быть озабочены тем, что выводы генерала Валерия Залужного могут сбить желание некоторых союзников продолжать военную помощь.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал колонку в The Economist. По его словам, ситуация на фронте зашла в тупик, для выхода из которого необходимо совершить большой технологический скачок.

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