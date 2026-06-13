Упростят ли НМТ: в Минобразования дали окончательный ответ

Оксен Лисовый

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Несмотря на сложные условия обучения во время войны, Министерство образования не планирует упрощать Национальный мультипредметный тест.

Об этом сообщил глава Минобразования Оксен Лисовый, передает Новости Live.

По словам министра образования и науки, НМТ одинаков для всех поступающих, а статистика предыдущих лет свидетельствует, что большинство участников успешно преодолевают проходной порог.

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«Процент детей, не сдавших тест НМТ на минимальный проходной балл, крайне низок. Это свидетельствует о том, что тест доступен и сдать его возможно», — сказал он.

Министр также отметил, что даже в условиях войны поступление в университеты должно предусматривать проверку базовых знаний, а установленный порог для поступающих не слишком высок.

Составление НМТ 2026 года — последние новости

Напомним, в 2026 году поступающие составляют НМТ по модели предыдущего года. В список предметов входят украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор.

Премьер-министр Юлия Свириденко отвергла перевод математики к предметам по выбору в структуре национального мультипредметного теста.

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По словам Свириденко, правительство не планирует изменять действующую модель тестирования ни в следующем году, ни в последующие периоды, поскольку точные науки закладывают основы для восстановления государства.

Нынешнее заявление главы Кабмина прозвучало на фоне активного обсуждения в социальных сетях, где выпускники жалуются на чрезмерную сложность задач по математике по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в Верховной Раде уже возникла законодательная инициатива по пересмотру правил тестирования. Глава подкомитета по вопросам высшего образования профильного комитета парламента Юлия Гришина вместе с 50 народными депутатами зарегистрировала альтернативный правительственному законопроекту под номером 15254-1. Этот документ предлагает уже в 2027 году уменьшить общее количество предметов НМТ и перевести математику из категории обязательных экзаменов в выборочные.

Однако Министерство образования и науки Украины официально выступило против этой депутатской инициативы.

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