Ураган на Полтавщине обесточил сотни домохозяйств: что известно о последствиях

Ураган / Архивное фото / © Ровенская областная государственная администрация

Реклама

Ураган, пронесшийся по Полтавской области в пятницу, 22 августа, вызвал аварийные отключения электроснабжения в 26 населенных пунктах. Без света остались тысячи людей. Только в одной Пирятинской общине повреждено около 100 домов.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Владимир Когут в своем Telegram-канале.

По сообщению главы Полтавской ОВ, из-за урагана произошло аварийное отключение электроснабжения в 26 населенных пунктах. По информации АО «Полтаваоблэнерго», без света осталось 938 юридических и 9211 бытовых потребителей.

Реклама

Аварии зафиксированы в Лохвицкой, Пирятинской, Лубенской, Миргородской, Полтавской, Чернухинской и Чутовской общинах.

"Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения", - подчеркнул глава области.

Кроме того, Владимир Когут уточнил, что в Пирятинской территориальной общине в результате непогоды частично повреждены кровли около 100 домов и повалены деревья. Информация об ущербе уточняется.

Напомним, Синоптик предупредил о резком похолодании . Уже через несколько дней столбики термометров могут опуститься до +6 градусов в ночные часы. Погода будет выглядеть и ощущаться как осенняя.