Ураган в Харькове сорвал крышу: водитель чудом спасся (видео)

Ураган сорвал крышу в Харькове / © из соцсетей

Во время непогоды, которая сопровождается порывами шквального ветра, в Харькове сорвало кусок крыши с многоэтажного дома. Он едва не влетел в машину, которая двигалась по дороге.

Этот момент попал на запись видеорегистратора автомобиля, который проезжал по проспекту Науки — одной из центральных магистралей Харькова.

Как видно на опубликованных кадрах, от порыва ветра с крыши многоэтажки оторвался немалый фрагмент, который, к счастью, перелетел через широкую проезжую часть проспекта с несколькими полосами для движения транспорта.

При этом водитель автомобиля вовремя затормозил и спасся от удара конструкции, которая, низко пролетев над крайней полосой, приземлилась на тротуар противоположной стороны улицы.

В местных пабликах сообщили, что в результате стихии в Харькове повалены более 30 деревьев.

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что из-за сложных погодных условий были зафиксированы перебои с электроснабжением в Харькове и ряде населенных пунктов области.

«Энергетики сразу приступили к работе — электроснабжение восстанавливается», — сообщил он.

Не обошлось и без пострадавших.

В частности, в Немышлянском районе Харькова 86-летняя женщина получила травмы — на нее из-за урагана упал шифер с крыши дома. Пострадавшую госпитализировали, врачи оказывают ей необходимую помощь.

Синегубов сообщил, что шквальный ветер повредил крыши и инфраструктуру и повалил деревья, отметив, что под вечер стихия начала утихать.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 апреля в Харькове и ряде населенных пунктов области произошли масштабные перебои с электроснабжением из-за непогоды. В городе отсутствует свет, не работает метро.