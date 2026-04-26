Урагана срывает крыши, валит деревья и засыпает города снегом: какие последствия непогоды в Украине (фото, видео)
Синоптики объявили желтый уровень опасности, предупредив об угрозе повреждения линий электропередач и аварийных ситуациях.
В воскресенье, 26 апреля, Украина оказалась под ударом мощной непогоды. Штормовой ветер, грозы и неожиданный мокрый снег повлекли за собой транспортный коллапс и значительные разрушения во многих областях. В ряде регионов введены аварийные отключения электроэнергии, а коммунальные службы работают в усиленном режиме.
ТСН.ua собрал все подробности.
Западная Украина: снег в апреле и шторм во Львове
Пока центр и восток страдают ветром, Львовскую и Волынскую области неожиданно начало засыпать снегом.
Кроме осадков во Львове фиксируют настоящий древопад. Деревья упали в Шевченковском районе по улице Хвылевого, а также по улицам Мельника, Коновальца, Тарнавского и Дашкевича.
Коммунальщики пытаются оперативно расчищать пути, однако жителей призывают к бдительности.
«Следует обходить большие деревья, электрические линии, антенны и рекламные щиты, ведь в результате непогоды они могут травмировать тех, кто будет рядом», — предостерегают городские службы.
Трагедии на дорогах Винницы и Запорожья
В Винницкой области непогода вызвала серию ДТП и разрушений. В самой Виннице ветер снес автобусную остановку.
На трассах области ситуация еще более сложная: упавшее из-за ветра дерево заблокировало движение автомобилей.
Пока водители пытались расчистить дорогу, еще одно дерево упало прямо на кабину фуры.
В Запорожье зафиксировано падение дерева по улице Казака Бабуры привело к ограничению движения в обоих направлениях. Патрульная полиция организовала объезд по близлежащим улицам. Местные синоптики предупреждают, что к вечеру в городе ожидается гроза и град.
«Погодные условия могут привести к аварии генераторов, подстанций, трансформаторов и повреждения линий электропередач», — предупредили специалисты.
Непогода в Полтавской области
В городе наблюдаются сильные порывы ветра: обрушиваются балконы и ветки деревьев.
Также в области поднялась пылевая буря.
Желтый уровень опасности: штормовая угроза в Киеве и области
Киев и Киевская область также оказались в зоне мощного атмосферного фронта.
В столичном регионе зафиксирован сильный ветер, который, по прогнозам синоптиков, сопровождается опасными метеорологическими явлениями. Людей почти сбивает с ног.
Из-за угрозы травмирования людей и повреждения инфраструктуры в регионе официально объявлен желтый уровень опасности. Власти и спасательные службы призывают горожан быть максимально осмотрительными во время пребывания на улице.
Сильные порывы ветра уже привели к падению деревьев. Водителям настоятельно рекомендуют не оставлять собственные автомобили под массивными деревьями, антеннами и рекламными конструкциями.
Также жители столицы сообщают о граде с дождем.
Также очевидцы сообщают, что сорвало крышу со здания в Вышгороде Киевской области.
Погода в Украине — последние новости
Напомним, синоптики предупреждали о резком изменении погоды в Украине в конце апреля. На территорию страны надвигается холодный атмосферный фронт, принесший штормовые порывы ветра, существенное понижение температуры, дожди, грозы, а в отдельных регионах даже мокрый снег.
В Киеве с 25 по 29 апреля прогнозируют длительный период холодной и неуютной погоды из-за поступления холодного воздуха из Балтики. Наиболее интенсивные дожди ожидаются 26 апреля, а последующие ночи будут сопровождаться риском заморозков.