Урагана срывает крыши, валит деревья и засыпает города снегом: какие последствия непогоды в Украине (фото, видео)

Непогода в Украине / © ТСН

Реклама

В воскресенье, 26 апреля, Украина оказалась под ударом мощной непогоды. Штормовой ветер, грозы и неожиданный мокрый снег повлекли за собой транспортный коллапс и значительные разрушения во многих областях. В ряде регионов введены аварийные отключения электроэнергии, а коммунальные службы работают в усиленном режиме.

ТСН.ua собрал все подробности.

Западная Украина: снег в апреле и шторм во Львове

Пока центр и восток страдают ветром, Львовскую и Волынскую области неожиданно начало засыпать снегом.

Реклама

Сніг у Волинській області / © Фото из открытых источников

Снігопад на Волині / © Фото из открытых источников

Кроме осадков во Львове фиксируют настоящий древопад. Деревья упали в Шевченковском районе по улице Хвылевого, а также по улицам Мельника, Коновальца, Тарнавского и Дашкевича.

Последствия непогоды / © Львівська міська рада

Коммунальщики пытаются оперативно расчищать пути, однако жителей призывают к бдительности.

Наслідки негоди / © Фото из открытых источников

«Следует обходить большие деревья, электрические линии, антенны и рекламные щиты, ведь в результате непогоды они могут травмировать тех, кто будет рядом», — предостерегают городские службы.

Трагедии на дорогах Винницы и Запорожья

В Винницкой области непогода вызвала серию ДТП и разрушений. В самой Виннице ветер снес автобусную остановку.

Реклама

Наслідки негоди у Вінницькій області / © Фото из открытых источников

На трассах области ситуация еще более сложная: упавшее из-за ветра дерево заблокировало движение автомобилей.

Последствия непогоды

Пока водители пытались расчистить дорогу, еще одно дерево упало прямо на кабину фуры.

Последствия непогоды

В Запорожье зафиксировано падение дерева по улице Казака Бабуры привело к ограничению движения в обоих направлениях. Патрульная полиция организовала объезд по близлежащим улицам. Местные синоптики предупреждают, что к вечеру в городе ожидается гроза и град.

«Погодные условия могут привести к аварии генераторов, подстанций, трансформаторов и повреждения линий электропередач», — предупредили специалисты.

Реклама

Непогода в Полтавской области

В городе наблюдаются сильные порывы ветра: обрушиваются балконы и ветки деревьев.

Наслідки негоди / © Фото из открытых источников

Также в области поднялась пылевая буря.

Наслідки негоди / © Фото из открытых источников

Желтый уровень опасности: штормовая угроза в Киеве и области

Киев и Киевская область также оказались в зоне мощного атмосферного фронта.

В столичном регионе зафиксирован сильный ветер, который, по прогнозам синоптиков, сопровождается опасными метеорологическими явлениями. Людей почти сбивает с ног.

Реклама

Наслідки негоди / © Фото из открытых источников

Из-за угрозы травмирования людей и повреждения инфраструктуры в регионе официально объявлен желтый уровень опасности. Власти и спасательные службы призывают горожан быть максимально осмотрительными во время пребывания на улице.

Сильные порывы ветра уже привели к падению деревьев. Водителям настоятельно рекомендуют не оставлять собственные автомобили под массивными деревьями, антеннами и рекламными конструкциями.

Также жители столицы сообщают о граде с дождем.

Наслідки негоди / © Фото из открытых источников

Наслідки негоди / © Фото из открытых источников

Также очевидцы сообщают, что сорвало крышу со здания в Вышгороде Киевской области.

Реклама

Наслідки негоди / © Фото из открытых источников

Погода в Украине — последние новости

Напомним, синоптики предупреждали о резком изменении погоды в Украине в конце апреля. На территорию страны надвигается холодный атмосферный фронт, принесший штормовые порывы ветра, существенное понижение температуры, дожди, грозы, а в отдельных регионах даже мокрый снег.

В Киеве с 25 по 29 апреля прогнозируют длительный период холодной и неуютной погоды из-за поступления холодного воздуха из Балтики. Наиболее интенсивные дожди ожидаются 26 апреля, а последующие ночи будут сопровождаться риском заморозков.