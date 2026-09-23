Уроки могут стать короче: в МОН объяснили, когда школам разрешено менять занятия

Урок в бомбоубежище / © Associated Press

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Школы в Украине могут корректировать продолжительность уроков и расписание во время длительных или повторяющихся воздушных тревог. В то же время, Министерство образования и науки не устанавливало требования сокращать все занятия.

Об этом сообщили в МОН, объясняя распространенную в соцсетях информацию о возможном сокращении уроков.

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В министерстве подчеркнули, что речь идет прежде всего об обучении в условиях длительных воздушных тревог и российских обстрелов. После бессонной ночи или нескольких часов в укрытии детям может быть сложно сосредоточиться, поэтому школы должны учитывать их физическое и психоэмоциональное состояние.

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Для этого МОН совместно с педагогами, родительскими организациями, директорами школ и руководителями управлений образования разработало методические рекомендации.

Когда уроки могут сократить

Если занятия проходят в укрытии, учитель может при необходимости изменить их продолжительность, учитывая возраст и состояние учащихся. В то же время, учебный материал нужно адаптировать так, чтобы дети достигли результатов, предусмотренных образовательной программой.

Если из-за длительной тревоги учащиеся пропустили занятия, в начальной школе можно изменить последовательность уроков. Это позволит после отбоя уделить больше времени предметам, нуждающимся в концентрации и непосредственной работе с учителем.

В базовой и старшей школе можно корректировать расписание, но руководство заведения должно заранее предусмотреть возможные сценарии.

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Можно изменять и формат занятий

Если учащиеся истощены после нескольких часов в укрытии или ночных обстрелов, учитель может изменить формат урока.

Если запланированные результаты обучения уже достигнуты, часть времени разрешается использовать для психологической разгрузки детей.

В МОН подчеркнули, что речь не идет об обязательном сокращении всех уроков.

Санитарный регламент определяет максимальную продолжительность непрерывного обучения:

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1 класс - 35 минут;

2–4 класса – 40 минут;

5–11(12) классы – 45 минут.

В министерстве подчеркнули, что это максимальная, а не обязательная продолжительность каждого занятия.

МОН рекомендует школам заранее готовить разные сценарии обучения на случай длительных и повторяющихся воздушных тревог, ведь ситуация в разных общинах существенно отличается.

Как образование адаптируют к условиям войны

В МОН подчеркивают, что украинские университеты должны заранее готовиться к возможным вызовам и адаптировать учебный процесс к постоянным атакам. В ведомстве отмечают, что из-за меняющейся ситуации безопасности единого сценария для всех заведений быть не может, поэтому университетам советуют работать гибко.

Изменения могут затронуть и оценку выпускников. Президент Владимир Зеленский сообщал, что правительство и МОН прорабатывают менее стрессовые условия проведения НМТ в следующем учебном году. Среди возможных изменений – снижение интенсивности тестирования, возможность пересдачи и более удобный график экзаменационной кампании.

Отдельное внимание планируется уделить безопасности: тестирование хотят проводить в специализированных укрытиях, чтобы абитуриенты могли продолжать сдавать экзамены даже во время воздушных тревог.

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