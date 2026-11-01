Уроки на русском и удары по пальцам: Верховный Суд вынес неожиданное решение относительно преподавательницы фортепиано

Преподавательница фортепиано вела уроки на русском / © Unsplash

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Верховный Суд поставил точку в продолжительном трудовом споре между преподавательницей фортепиано и школой искусств. Суд признал правомерными все три выговора, объявленные педагогу за нарушение расписания, жалобы на проведение уроков на русском языке и непрофессиональное поведение. Рассказываем больше о сути дела.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Преподавательница фортепиано преподавала на русском и била детей по пальцам: дело прошло несколько кругов судов

В то же время, суд оставил в силе возобновление преподавательницы на работе и выплату компенсации за вынужденный прогул.

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Конфликт в школе искусств начался в апреле 2024 года. Тогда руководство объявило преподавательнице в течение нескольких дней три выговора подряд за нарушение рабочего расписания и самовольную смену времени занятий, проведение уроков на русском языке — на основании коллективной жалобы коллег и за нарушение педагогической этики и жалобы родителей ученицы на то, что преподавательница кричала на ребенка и била его по пальцам.

После этого, 30 апреля 2024 года, женщину уволили за систематическое невыполнение трудовых обязанностей. Педагог не согласилась с таким решением и обратилась в суд. Она потребовала восстановить ее в должности и выплатить компенсации.

Женщина отметила, что после заявления родителей о насильственных уроках с ударами ребенка по пальцам, на нее начал психологически давить руководящий состав заведения. Она отмечала, что ей начали препятствовать в своевременном проведении уроков и наказали за просьбу родителей провести уроки раньше. Преподавательница обратилась с жалобой в Департамент культуры, молодежи и спорта.

Суд первой инстанции полностью принял сторону работодателя, признав законными и выговоры, и увольнения. Апелляционный суд частично удовлетворил иск преподавательницы. Он отменил приказы об увольнении и два выговора — за русский язык и педагогическую этику, восстановил ее на работе и взыскал 124 553,69 грн среднего заработка за время вынужденного прогула вместе с 2 000 грн морального ущерба.

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Затем дело дошло до Верховного Суда.

Позиция Верховного суда

Кассационный суд пересмотрел материалы дела и пришел к компромиссному, но строгому с точки зрения трудового права выводу.

Выговоры являются обоснованными. Верховный Суд установил, что апелляционная инстанция ошибочно отменила второй и третий выговор. Коллективная жалоба преподавателей о языке преподавания и результаты служебного расследования по этике и инцидентам с ребенком подтверждают нарушения со стороны преподавательницы. Соответственно решение суда первой инстанции в этой части оставили в силе. Увольнение — незаконное. Несмотря на законность выговоров, Верховный Суд подтвердил отмену приказа об увольнении. Ключевое основание состоит в том, что для увольнения за систематическое неисполнение обязанностей недостаточно одних лишь предварительных выговоров. Работодатель обязан доказать совершение нового конкретного дисциплинарного проступка прямо перед увольнением. В приказе об увольнении содержалась лишь ссылка на прошлые взыскания без фиксации нового нарушения.

Суд оставил в силе возобновление преподавательницы в должности и взыскания среднего заработка за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда.

В то же время, Верховный Суд уточнил порядок выплаты заработка за время прогула: работодатель как налоговый агент обязан самостоятельно удержать из этой суммы все предусмотренные законом налоги и сборы перед фактической выплатой работнице. Также учреждение должно выплатить государству судебный сбор в размере 2456,74 грн.

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Постановление Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Русский язык в Украине: последние новости

Напомним, в Украине готовят полный запрет на русскоязычный культурный контент в публичном пространстве. По словам языкового омбудсмена Елены Ивановской, соответствующие поправки уже подготовили для рассмотрения Верховной Радой.

Изменения Закона «О культуре» должны полностью вывести из правового поля любые русскоязычные музыкальные произведения и продукты, независимо от того, кто их исполняет.

Также новые инициативы четко определяют правила для образовательной и внешкольной сфер: в школах, кружках и секциях преподавания и общения должны проходить только на украинском языке. Исключения предусмотрены только для заведений национальных меньшинств.

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