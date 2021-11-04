"Уроки, написанные кровью": Венедиктова возмущена ситуацией, которая сложилась на автодорогах Украины

Генпрокурор выразила обеспокоенность тем, что сотрудники полиции "закрывают глаза" на нарушения и тем самым подталкивают граждан делать другие.

За последние несколько дней украинцев шокировали несколько резонансных ДТП, которые обнажили проблему пренебрежения водителями ПДД, в результате чего погибли взрослые и дети.

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Внимание это обратила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в сообщении на своей странице в соцсети.

Смертельное ДТП, резонансная авария – это не просто заголовки или статистика, а искалеченные человеческие судьбы. Харькове, который, кажется, до сих пор не оправился от дорожной трагедии, за которую приговорено к 10 годам заключения водителей Зайцеву и Дронова", — вспомнила Венедиктова.

Она заметила, что трудно сделать так, чтобы люди уважали закон, поскольку правоохранители тоже причастны к этому, но закрывают глаза на одно нарушение, тем самым толкают граждан на другое, и таким образом сами идут на преступление.

"Свежий пример — в Кривом Роге разоблачили 11 работников районного управления полиции на систематических поборах с предпринимателей и водителей. Задокументировано 11 фактов вымогательства и получения ими неправомерной выгоды на общую сумму 180 тысяч гривен. Правоохранителям сообщено о подозрении, трое полицейских задержаны прямо во время получения взятки", — сообщила прокурор.

По ее словам, за 10 месяцев 2021 года правоохранители направили в суд более 300 обвинительных актов о совершении пьяных ДТП, а в целом зарегистрировано почти 3000 уголовных правонарушений о нарушении правил безопасности дорожного движения с тяжелыми последствиями — тяжелыми травмами, инвалидностью, смертями.

"2 и 3 ноября – в том же Кривом Роге были дни траура по погибшим в ДТП тренерам по киокушинкай-карате и трем его воспитанникам. Говорят, беда научит. Впрочем, ответственность каждого, чтобы эти уроки не были вписаны кровью. Задачи правоохранителей – защищать закон и добиваться справедливого наказания для нарушителей. Участники дорожного движения – быть внимательными, осторожными и помнить о безопасности своей и окружающих", — написала Ирина Венедиктова.

Напомним, что в Харькове на проспекте Гагарина 16-летний подросток, на большой скорости летевший на автомобиле Infiniti, влетел в Шевроле. В результате погиб 58-летний водитель Chevrolet, а три пассажира Infiniti: 16-летняя девушка и двое парней — оказались в реанимации.

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