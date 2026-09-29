Уроки по 30 минут и запасы пищи на 48 часов: МОН утвердило правила обучения во время блэкаутов и тревог

Сокращенные уроки и образовательные хабы: как будут функционировать украинские школы в кризисных условиях / © ТСН

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Министерство образования подготовило официальные рекомендации по обеспечению обучения в условиях длительных воздушных тревог, обесточений и других чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

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Что могут решать директора школ самостоятельно

Отмечается, что школы обладают академической и организационной автономией, поэтому могут самостоятельно определять:

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структуру учебного года, продолжительность учебной недели и дня, расписание занятий, перерывы и формы организации образовательного процесса с учетом ситуации с безопасностью.

Как организовать обучение во время длительных воздушных тревог

Для обеспечения непрерывного обучения школам МОН рекомендует:

проверить доступ учащихся к цифровым платформам, в частности, «Мрія», Google Classroom, Moodle или Microsoft Teams;

подготовить печатные учебные материалы на случай отсутствия электроэнергии или Интернета;

предусмотреть асинхронный формат учебы;

при необходимости рассмотреть шестидневную учебную неделю или учебу в две смены;

обустроить укрытие оборудованием и техническими средствами, необходимыми для занятий.

Во время длительных воздушных тревог обучение может продолжаться в надлежаще обустроенных укрытиях, а продолжительность уроков в зависимости от их емкости может быть сокращена до 30 или 40 минут.

Кроме того, чтобы обеспечить доступ к очному обучению для большего количества учащихся, можно учиться в две смены.

В укрытиях приоритет рекомендуется предоставлять учащимся 1–4 классов. При наличии мест можно вводить ротацию для других классов, прежде всего 5, 9 и 10.

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Пять уровней реагирования на отключение электроэнергии

зеленый уровень — до 2 часов: школа продолжает работу с локальными ограничениями;

желтый уровень — от 2 до 6 часов: вводятся сокращенные уроки и обеспечивается питание критически важных систем;

оранжевый уровень — от 6 до 24 часов: очно работают энергонезависимые заведения, другие переходят на дистанционный или асинхронный формат;

красный уровень — от 24 до 72 часов: обучение организуют на базе образовательных хабов и энергостойких заведений;

критический — более 72 часов: основатель утверждает временную сеть образовательных хабов, а громада закрепляет за ними учеников или переводит их в школы, которые продолжают работать. Заведения, которые не могут создать надлежащие условия для учебы из-за отключения электроэнергии, возобновляют работу только после устранения соответствующих помех.

При длительном отключении приоритет для очного обучения рекомендуется предоставлять учащимся начальной школы, а также 5, 9 и 11 классов. Для других учащихся могут действовать сменные графики, асинхронное обучение и краткие консультации.

Учебные заведения должны вести учет детей, которые потеряли доступ к учебе, и принимать меры по его восстановлению.

Вода, тепло и питание

Школы должны сформировать запас питьевой и технической воды, рассчитанный не менее чем на 48 часов безопасного пребывания учащихся и сотрудников.

Запас пищевых продуктов, включая длительного хранения, также должен быть рассчитан по меньшей мере на 48 часов. При длительных воздушных тревогах школы должны предусмотреть безопасную доставку или выдачу пищи в укрытиях.

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Напомним, что сегодня, 29 сентября, РФ ударила КАБом по школе в Сумах с 40 детьми внутри.

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