Школьники в классе / © Pexels

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Министерство образования Украины разрешило учителям самостоятельно сокращать школьные уроки и переставлять предметы местами. Это поможет ученикам лучше усваивать сложный материал и избегать переутомления.

Об этом министр образования и науки Андрей Бутенко заявил в эфире телемарафона.

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По словам Бутенко, важно не столько соблюдать четко определенную продолжительность урока, сколько обеспечить достижение программных результатов обучения и усвоение учениками необходимых знаний.

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«Нам главное — достичь программных результатов обучения, чтобы дети получили знания. Если нужно, его можно менять», — сказал министр.

Он объяснил, что учитель при необходимости может сократить занятия на несколько минут. Продолжительность урока может составлять 40 или 35 минут в зависимости от того, насколько устали школьники.

Как отметил Бутенко, такой подход позволяет более рационально использовать учебное время и сосредотачиваться на усвоении материала.

Кроме того, педагоги могут при необходимости менять последовательность предметов в расписании. Это позволяет проводить сложные уроки в то время, когда ученикам легче сохранять концентрацию и качественно работать с материалом.

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«Переменить в расписании уроки местами для того, чтобы проработать самый сложный материал, в котором нам нужно сохранить качество», — отметил министр.

К слову, по данным МОН, в 2026/2027 учебном году в первые классы украинских школ пошли 243 398 детей, что почти вдвое меньше по сравнению с 2018/2019 годом, когда первоклассников было более 454 тыс. Такое стремительное сокращение количества учеников связано с демографическими кризисами и массовой миграцией.

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