Уровень алкоголя превышал норму в 16 раз: на Волыни пьяный водитель перевернулся на КрАЗе (фото)

Результат показал 3,16 промилле.
В понедельник, около 20:00 часов на автодороге Киев — Ковель — Ягодин на Волыни произошло ДТП. Пьяный 54-летний водитель автомобиля КРАЗ 6510 съехал в кювет и перевернулся.
К счастью, у водителя и пассажира телесных повреждений не обнаружили, от помощи медиков они отказались. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Волынской области.
"Во время проверки документов патрульные установили, что водитель не имел при себе и не показал удостоверения водителя, регистрационный документ на транспортное средство и полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", — рассказали правоохранители.
Водитель прошел осмотр определения состояния алкогольного опьянения на месте ДТП. Результат показал 3,16 промилле, что почти в 16 раз превышает допустимую норму.
Поэтому патрульные составили на водителя админматериалы по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения), ст.124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств), ч.1 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющая соответствующих документов на право управления таким транспортным средством) КУоАП.
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