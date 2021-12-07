Уровень алкоголя превышал норму в 16 раз: на Волыни пьяный водитель перевернулся на КрАЗе (фото)

Уровень алкоголя превышал норму в 16 раз: на Волыни пьяный водитель перевернулся на КрАЗе (фото)

Результат показал 3,16 промилле.

В понедельник, около 20:00 часов на автодороге Киев — Ковель — Ягодин на Волыни произошло ДТП. Пьяный 54-летний водитель автомобиля КРАЗ 6510 съехал в кювет и перевернулся.

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К счастью, у водителя и пассажира телесных повреждений не обнаружили, от помощи медиков они отказались. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Волынской области.

"Во время проверки документов патрульные установили, что водитель не имел при себе и не показал удостоверения водителя, регистрационный документ на транспортное средство и полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", — рассказали правоохранители.

facebook/Патрульная полиция Волынской области

Водитель прошел осмотр определения состояния алкогольного опьянения на месте ДТП. Результат показал 3,16 промилле, что почти в 16 раз превышает допустимую норму.

Поэтому патрульные составили на водителя админматериалы по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения), ст.124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств), ч.1 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющая соответствующих документов на право управления таким транспортным средством) КУоАП.

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