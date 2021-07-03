Уровень алкоголя в семь раз превысил норму: в Киеве пьяный водитель совершил ДТП

Уровень алкоголя в семь раз превысил норму: в Киеве пьяный водитель совершил ДТП

Автомобиль снес ограждение и перевернулся.

В Киеве в субботу, 3 июля, пьяный водитель спровоцировал ДТП на улице Мечникова.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Telegram-канале.

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Водитель Mercedes снес ограждение, а затем перевернулся. В салоне находились водитель и двое пассажиров. Они травм не получили.

Патрульные заметили признаки алкогольного опьянения в водителя внедорожника. "Результат осмотра 21-летнего водителя — 1,41 промилле, что в 7 раз превышает допустимый уровень", — пишут сообщили правоохранители.

Патрульные составили на мужчину протоколы по статьям "управление транспортным средством в состоянии опьянения" и нарушения правил дорожного движения, повлекшее ДТП.

Facebook / Патрульна поліція Києва

Как сообщалось, в Киеве на улице Строителей в четверг, 1 июля, автомобиль сбил мать с ребенком. По предварительным данным, они перебегали дорогу в запрещенном месте. Очевидцы ДТП сообщают, что мать с ребенком перебегали дорогу в запрещенном месте, где их сбил автомобиль. От удара пострадавшие улетели на несколько метров.

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