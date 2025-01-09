Уровень доверия украинцев к Зеленскому снизился: в КМИС объяснили причину такой тенденции

В течение 2024 г. уровень доверия к президенту Зеленскому снижался. В то же время, ему доверяют более 50% людей, и это довольно неплохой результат.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

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Согласно свежему исследованию КМИС, президенту доверяют 52% украинцев, не доверяют – 39%. Это самый низкий уровень за время полномасштабной войны. Грушецкий подчеркнул, что в течение 2024 г. уровень доверия к президенту снижался. Но даже сейчас, несмотря на все обстоятельства, баланс доверия-недоверия (это разница между доверяющими и не доверяющими) положительный – плюс 13%.

"Это достаточно неплохой результат. Если, например, в США, Британии, Германии или Франции политику доверяют 50% — это высокий показатель", — подчеркнул он.

По мнению социологов, продолжил специалист, снижение доверия к власти, готовность украинцев к территориальным уступкам, рост пессимизма – это, прежде всего, отражение общего настроения, которое отталкивается от ситуации на фронте.

"2024 год был сложным. Люди видят продвижение российских войск. Хотя мы подчеркиваем: россияне захватили много, но менее 1% украинской территории с огромными потерями. Но все это влияет на людей депрессивно. Они становятся более критичными к власти", – пояснил он.

Грушецкий также вспомнил результаты исследования за май 2024, посвященного 5-летию лидерства Зеленского. Социологи объясняли: у многих людей основная претензия была к его команде, а не к его работе. Еще следует учитывать попытку дестабилизировать ситуацию в Украине вбросами о нелегитимности президента.

"Но, конечно, для Владимира Зеленского и его Офиса последние цифры – тревожная тенденция. Они должны понимать, что она может развиваться дальше", – подытожил он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит заседание Контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн" в Германии 9 января.

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