Уровень доверия к Вооруженным силам Украины и президенту: социологи объявили результаты опроса граждан

Опрос репрезентативный только для взрослого населения, проживающего в Украине и пользующегося мобильными телефонами с украинскими номерами.
Украинцы выразили практически единогласную поддержку ВСУ в полномасштабной войне России против Украины.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
"Уровень доверия к Вооруженным силам Украины отмечается практически единогласным – на уровне 95%", — отмечается в отчете по исследованию.
Специалисты подчеркнули, что президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяет 81% респондентов.
Общенациональное исследование разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине.
Полевые работы выполнил Киевский международный институт социологии со 2 по 9 августа 2022 года с помощью метода компьютерной системы телефонных опросов (CATI) с 2 510 завершенными интервью.
Добавим, что территории, неподконтрольные правительству Украины до 24 февраля 2022 года, были исключены из исследования. Средняя погрешность для национальной выборки не превышает +/- 2.2%.
Исследования проводились при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции и международным делам Канады.
Напомним, что бойцов ВСУ шокировал военный госпиталь оккупантов на освобожденной Харьковщине.
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