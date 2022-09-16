Уровень физической активности человека: каким он должен быть и как его измерить

Даже минимальная физическая активность оказывает положительное влияние на здоровье человека. Поэтому очень важно знать, сколько времени в неделю их нужно уделять. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что такое уровень физической активности и как его правильно измерять. В ведомстве подчеркивают, что люди, проявляющие недостаточную активность, имеют на 20-30% больший риск умереть по сравнению с теми, кто достаточно активен. При этом для человеческого здоровья полезна даже минимальная физическая активность.

Уровень физической активности: как его измерять

Чтобы понять, насколько вы физически активны в течение недели, необходимо сосчитать общее количество умеренной или интенсивной активности.

Если вы занимаетесь упражнениями умеренной интенсивности, то сжигаете 3,5-7 ккал за одну минуту. А вот при интенсивной активности – более 7 ккал в минуту.

Какой уровень физической активности оптимален

Здесь все зависит от возраста. Для взрослых эта цифра составляет более 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в течение недели.

А вот для детей до шести лет уровень физической активности больше – 420 минут.

Что делать тем, у кого малоподвижный образ жизни

Очень важно стараться уделять любой физической активности хотя бы один час в день. Можно начать с малого: прогулки, утренней зарядки, использование лестницы вместо лифта и т.д.

В Минздраве отмечают, что даже 1-2 тренировки в неделю могут значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.