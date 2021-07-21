Уровень кишечной палочки на пляжах Николаева превышает норму в 40 раз

Уровень кишечной палочки на пляжах Николаева превышает норму в 40 раз

В пробах воды обнаружено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки.

В разгар туристического сезона на пляжах Николаева уровень кишечной палочки в воде превышает норму в 40 раз.

Об этом говорится в выводах ГУ "Николаевского областного лабораторного центра МОЗ Украины", опубликованных администрацией Заводского района Николаева в Facebook.

Качество речной воды на пляжах мониторилось с 5 по 9 июля.

"Установлено, что показатель индекса ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек) превышает санитарно гигиенические нормы и составляет (при норме 5000 в дм) в районе пляжей:" Стрелка "- 6200 и 20000," Чайка "- 6200 и 13000, "Прибой" — 20000, береговая зона "Намыв" — 200000", — говорится в сообщении.

Патогенные микроорганизмы не обнаружены.

Несмотря на такие показатели, пляжи не закрыты и многие там отдыхают и купаются.

Напомним, в Киеве на городских пляжах нашли кишечную палочку. Бактерию обнаружили на пяти столичных водоемах.

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