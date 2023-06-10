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Уровень паводков снижается, но надвигаются дожди: какая ситуация на затопленной Херсонщине

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Уровень паводков снижается, но надвигаются дожди: какая ситуация на затопленной Херсонщине

В Херсонской области постепенно снижается уровень воды. / Фото: Associated Press

За ночь вода отошла на 31 см.

В Херсонской области постепенно падает уровень паводков, которые вызвали подрыв россиянами Каховской ГЭС. По состоянию на утро 10 июня средний уровень подтопления составляет 4,72 м.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

Худшая ситуация остается в Херсоне, Белозерке и Зимовике.

"Со вчерашнего вечера вода отошла на 31 см. На правобережье затоплено 35 населенных пунктов, под водой — 3763 дома", — сказал Прокудин.

Всего с момента подрыва дамбы в Каховском водохранилище уровень воды упал более шести метров. Впрочем, подчеркнул Прокудин, на Херсонщину надвигается ненастье. Поэтому уровень воды может снова подняться.

По данным оперативного штаба, из подтопленных территорий эвакуировано уже 2588 человек, спасены 615 человек, среди которых 30 детей.

Напомним, в "Укргидроэнерго" сообщили, что из Каховского водохранилища потеряно более трети воды, которую накопили благодаря весеннему половодью. По состоянию на 06:00 10 июня уровень водохранилища в районе Никополя составляет 10,55 м – это почти на 1,2 м ниже предыдущих суток.

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Дата публикации
Просмотры
664
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