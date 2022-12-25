Уровень преступности в Украине за время войны снизился на 12%

Наоборот, каждый новый вызов объединяет украинцев и весь цивилизованный мир для противостояния русским захватчикам.

Об этом пишет Нацполиция Украины.



"Мы стали сильнее и каждый на своем месте делает все возможное для приближения к Победе", — говорится в сообщении.



Национальная полиция Украины за 10 месяцев полномасштабной войны:

Получила и обработала почти 6,6 млн. обращений от граждан.

Зарегистрировало около 261 тыс. преступлений. Это на 12% меньше по сравнению с прошлым годом. В почти 126 тыс. уголовных правонарушений лицам сообщено о подозрениях.

Возбуждено более 51 тыс. уголовных производств по фактам преступлений, совершенных военнослужащими России и их пособниками. В среднем только полиция регистрировала по 168 военных преступлений в сутки.

Открыла более 2,2 тыс. уголовных производств за коллаборационизм. 448 человек – в статусе подозреваемых. 240 обвинительных актов уже передано в суды.

Задокументировала около 66 тыс. имущественных преступлений, из которых почти 64 тыс. – кражи. Более 15,4 тыс. подозреваемых установлено.

Преступления российских военных в Украине

Между тем, украинские архитекторы с помощью 3D-технологий фиксируют преступления россиян, чтобы те заплатили за каждый сдвиг на сантиметр.

А вот в РФ предлагают не наказывать за уголовные преступления в Украине. Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Напомним, что российский военнослужащий Никита Чибрин, которому удалось дезертировать и выехать в ЕС, рассказал, что в рядах ВС РФ воюют маньяки, которым просто нравится убивать людей.

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