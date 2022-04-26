Уровень радиации в Чернобыльской зоне нормальный — глава МАГАТЭ

Рафаэль Гросси уже второй раз за последний месяц посетил Украину.

Генеральный директор международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что уровень радиации в Чернобыльской зоне нормальный.

Об этом агентство AFP написало в Twitter.

Гендиректор МАГАТЭ также лично привез на ЧАЭС оборудование и обещал поехать на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС.

#BREAKING Радиация уровня в Chernobyl nuclear disaster site 'abnormal', rose po Russian forces took over the area: IAEA chief pic.twitter.com/9z58V67Jpr — AFP News Agency (@AFP) 26 апреля 2022

Ранее агентство AFP процитировало Гросси так: "Уровень радиации в Чернобыльской зоне "аномально" повысился после того, как российские войска захватили эту территорию." Впоследствии агентство признало, что ошиблось, и отметило, что уровень радиации "нормальный".

CORRECTION: Radiation levels at Chernobyl nuclear disaster site 'at normal': IAEA chief (Corrects from 'abnormal' due to transcription error) pic.twitter.com/ELPz6Od20j — AFP News Agency (@AFP) April 26, 2022

Рафаэль Гросси уже второй раз за последний месяц посетил нашу страну.

Напомним, даже когда Гросси увидел последствия российской агрессии, остался верен своей риторике – не вмешиваться в войну и политику.

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