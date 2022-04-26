Уровень радиации в Чернобыльской зоне нормальный — глава МАГАТЭ

Рафаэль Гросси уже второй раз за последний месяц посетил Украину.
Генеральный директор международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что уровень радиации в Чернобыльской зоне нормальный.
Об этом агентство AFP написало в Twitter.
Гендиректор МАГАТЭ также лично привез на ЧАЭС оборудование и обещал поехать на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС.
#BREAKING Радиация уровня в Chernobyl nuclear disaster site 'abnormal', rose po Russian forces took over the area: IAEA chief pic.twitter.com/9z58V67Jpr— AFP News Agency (@AFP) 26 апреля 2022
Ранее агентство AFP процитировало Гросси так: "Уровень радиации в Чернобыльской зоне "аномально" повысился после того, как российские войска захватили эту территорию." Впоследствии агентство признало, что ошиблось, и отметило, что уровень радиации "нормальный".
CORRECTION: Radiation levels at Chernobyl nuclear disaster site 'at normal': IAEA chief (Corrects from 'abnormal' due to transcription error) pic.twitter.com/ELPz6Od20j— AFP News Agency (@AFP) April 26, 2022
Рафаэль Гросси уже второй раз за последний месяц посетил нашу страну.
Напомним, даже когда Гросси увидел последствия российской агрессии, остался верен своей риторике – не вмешиваться в войну и политику.
Читайте также:
- "Ядерный терроризм": несмотря на призывы украинцев, мир бездействует в вопросе безопасности ядерных объектов от атак россиян
- Вместе с командой ЧАЭС в плену находились сталкеры, поехавшие в зону накануне войны.
- "Ядерный терроризм": россияне и дальше оккупируют ЗАЭС, а вот Чернобыльская зона им уже "мстит"