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Уровень радиации в Чернобыльской зоне нормальный — глава МАГАТЭ

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Уровень радиации в Чернобыльской зоне нормальный — глава МАГАТЭ

Getty Images

Рафаэль Гросси уже второй раз за последний месяц посетил Украину.

Генеральный директор международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что уровень радиации в Чернобыльской зоне нормальный.

Об этом агентство AFP написало в Twitter.

Гендиректор МАГАТЭ также лично привез на ЧАЭС оборудование и обещал поехать на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС.

Ранее агентство AFP процитировало Гросси так: "Уровень радиации в Чернобыльской зоне "аномально" повысился после того, как российские войска захватили эту территорию." Впоследствии агентство признало, что ошиблось, и отметило, что уровень радиации "нормальный".

Рафаэль Гросси уже второй раз за последний месяц посетил нашу страну.

Напомним, даже когда Гросси увидел последствия российской агрессии, остался верен своей риторике – не вмешиваться в войну и политику.

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