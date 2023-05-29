Уровень ракетной опасности очень высок: в ОК "Юг" сообщили о российских "Калибрах" в Черном море

Россия все еще держит наготове "Калибры" в Черном море.

Российская Федерация 29 мая вывела в Черное море один надводный и два подводных ракетоносителя.

Об этом пишет в Telegram-канале спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По его информации, Россия произвела ротацию ракетоносителей в Черном море с "Калибрами" наготове. Еще один подводный ракетоноситель был выведен в акваторию на дежурство к вечеру, один из надводных завел в пункт базирования.

Общий залп – 16 ракет.

"Уровень ракетной опасности остается очень высоким. Будьте бдительны и ответственны, не пренебрегайте собственной безопасностью и не помогайте врагу из-за хайпа в соцсетях", — написал Владислав Назаров.

Напомним, что РФ в очередной раз атаковала Украину в ночь на 29 мая крылатыми ракетами и ударными "шахедами", целясь по военным объектам и критической инфраструктуре. Противник выпустил по разным областям до 40 крылатых ракет и 35 дронов-камикадзе.

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