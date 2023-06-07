Уровень воды поднялся на 58 см: есть ли опасность для Николаева

В дальнейшем вода должна отходить.
Утром среды, 7 июня, уровень воды в акваторииНиколаева поднялся на 58 см. Местные власти следят за ситуацией.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
По его словам, эта цифра – +58 см – является для города пиковой. Поэтому уровень воды должен уменьшаться.
"Сразу успокою горожан. Критической отметкой для Николаева является +105 см, но, по словам специалистов, сегодняшние утренние цифры плюс-минус пиковые, поэтому в дальнейшем уровень воды должен спадать", — подчеркнул мэр.
Как сообщалось, наводнение, возникшее из-за разрушения Каховской ГЭС оккупантами , разрушило мост на реке Ингулец в Елизаветовке Николаевской области. Также в селе Галагановка мост полностью затоплен.
Читайте также:
- Николаев получит питьевую воду – правительство выделило 120 млн гривен
- Люди с подтопленного левого берега Херсонщины умоляют с крыш о спасении: оккупанты сбежали со всеми лодками
- В Сумской области прогремел 71 взрыв в сутки: повреждены жилые дома