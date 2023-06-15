Уровень воды в Херсонской области понижается дальше: какая ситуация в регионе

По состоянию на утро 15 июня после подрыва Каховской ГЭС уровень воды в Херсонской области снизился на 0,4 м. Сейчас он составляет – 2,04 м. Энергетическая система работает стабильно.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидроэнерго".

Отмечается, что в течение этих суток ниже Каховской ГЭС продолжается спад уровней воды на 1-10 см в час с содержанием затоплений. В настоящее время специалисты работают над проектом строительства перекрытия Каховского водохранилища после деоккупации. По предварительным расчетам, на это потребуется два-три месяца.

В связи с резким снижением уровня воды в нижнем бьефе Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции могут работать с ограничением. Никаких холостых сбросов воды в нижний бьеф водохранилища не происходит еще с мая, отметили в "Укргидроэнерго".

Напомним, известно, что в результате подрыва оккупантами ГЭС из Каховского водохранилища потеряно около 70% объема воды. Уровни воды на Каховском водохранилище ниже критических отметок работы водозаборов ряда населенных пунктов в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

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