Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает падать: что известно

На утро 9 июня в Каховском водохранилище после подрыва дамбы ГЭС оккупантами продолжает снижаться уровень воды. В частности, за прошедшие сутки он упал еще на один метр. В общей сложности за трое суток он снизился на 4,7 м.

Об этом сообщили в компании "Укргидроэнерго".

"По состоянию на 08:00 9 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 11,74 м", – говорится в сообщении.

Отмечается, что под водой находится более половины здания станции. Кроме того, земляная вставка между шлюзом и станцией тоже уже под водой и продолжает разрушаться, отметили в компании.



"Гидроэлектростанции "Укргидроэнерго" продолжают максимально аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Это необходимо для того, чтобы иметь летний запас для экологических пропусков по окончании срабатывания Каховского водохранилища", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, по словам генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, в Каховском водохранилище недостаточно воды для охлаждения реакторов Запорожской АЭС. Отмечается, если плотина в нижней части разрушена до самого основания, глубина водохранилища будет не более трех метров.

Напомним, ночью против 6 июня армия РФ подорвала Каховскую ГЭС. По предварительной информации Офиса президента Украины, это сделала 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил России.

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