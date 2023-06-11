Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает падать: какая ситуация сейчас

За сутки уровень воды снизился более чем на метр.

По состоянию на 08.00 утра 11 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 9,35. За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента подрыва - более чем на 7 метров.

Об этом сообщили в "Укргидроэнерго".

Уровень воды в Днепре на отметке Херсона составляет 4,18 метра. За сутки показатель снизился на 0,54 метра.

По данным гидроэнергетиков, средний показатель отлива составляет 4-5 сантиметров в час. Это связано с уменьшением напора (давления) водохранилища.

"Однако ситуация трудно прогнозируемая и нуждается в дальнейшем контроле. Специалисты работают над самым оптимальным вариантами балансировки энергосистемы и над тем, чтобы у людей была вода", — отметили в "Укргидроэнерго".

Уточняется, что на участках Днепра, питающих водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления после того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС.

По предварительным прогнозам гидроэнергетиков, даже при срабатывании водохранилища до нулевой отметки останется русло реки Днепр на месте Каховского водохранилища шириной до 1 километра и глубиной 6-7 метров.

Напомним, 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Начался мощный паводок. Десятки населенных пунктов на правом и левом берегу Днепра оказались под водой. Власти объявили эвакуацию. Вместо этого оккупанты препятствуют эвакуации, а также продолжают обстрелы.

Как сообщалось, в Черном море в Одесской области плавают дома, мебель, бытовая техника, автомобили и трупы животных. Начинается мор рыбы. Вода несет мины и боеприпасы. Море превращается в свалку и кладбище животных.

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