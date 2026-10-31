Уровень воды в реках может упасть до рекордных минимумов: какие области под угрозой

Реки в Украине могут обмелеть до исторических минимумов / © соцмережі

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Реки на западе Украины могут обмелеть до рекордно низких показателей. Синоптики предупреждают, что на отдельных участках уровень воды будет ниже исторических минимумов.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

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По прогнозам синоптиков, с 31 октября по 13 ноября на отдельных реках запада Украины сохранится низкий осенний межень.

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Предупреждение касается рек бассейна Днестра и суббассейна Сяна во Львовской области, а также суббассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях.

«Уровни воды будут оставаться близкими к минимальным значениям за весь период наблюдений, на отдельных участках — ниже этих значений; водонаполненность рек будет оставаться низкой, на отдельных участках — ниже критериев маловодья; будет сохраняться зарастание русел водной растительностью, на отдельных малых реках — отсутствие стока», — говорится в сообщении.

В связи с такими гидрологическими явлениями синоптики объявили третий уровень опасности — «коричневый». Предупреждение будет действовать до 13 ноября.

Предупреждение о стихийных гидрологических явлениях / © Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что октябрь в Украине был теплее климатической нормы на 3–7 градусов. Такая погода держится уже около двух недель и сохранится ещё несколько дней. Впрочем, с приближением ноября температура будет постепенно меняться.

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