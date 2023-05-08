Урожая не будет: когда нельзя сеять и сажать в мае 2023 года

На эти дни лучше ничего не планировать, ведь они неблагоприятны для высадки овощей.

В народе издавна существовала поговорка: "Пришел май — только успевай так не зевай". Поэтому именно последний весенний месяц становится наиболее хлопотным для огородников и садоводов. Нужно успеть все взорвать, посеять, пересадить, а еще удобрить, черцевать и обрезать. Однако следует обратить внимание, что в мае 2023 года есть несколько неблагоприятных дней, в которые лучше не заниматься этими делами.

12 неблагоприятных дней мая 2023 года — когда нельзя сажать и сеять

В определенные дни последнего весеннего месяца по лунному календарю лучше ничего не сажать и не сеять.

4, 5, 6 мая – нельзя сажать картофель, бобовые, бахчевые, другие овощи, а также пересаживать. Это дни полные, потому садово-огородные работы лучше перенести.

– нельзя сажать картофель, бобовые, бахчевые, другие овощи, а также пересаживать. Это дни полные, потому садово-огородные работы лучше перенести. 12 и 13 мая — Луна будет находиться в знаке Водолей, который считается неплодородным, поэтому лучше ничего не сажать, не сеять и не пересаживать. Также не стоит поливать, обрезать или черцевать.

— Луна будет находиться в знаке Водолей, который считается неплодородным, поэтому лучше ничего не сажать, не сеять и не пересаживать. Также не стоит поливать, обрезать или черцевать. 16 и 17 мая — в этот период Луна переходит в знак Овна, который также считается неблагоприятным для садовых или огородных работ.

— в этот период Луна переходит в знак Овна, который также считается неблагоприятным для садовых или огородных работ. 19, 20, 21 мая – дни новолуния, когда энергия Луны слишком слаба, что влияет и на высадку, поэтому растения не будут иметь сил, чтобы расти.

– дни новолуния, когда энергия Луны слишком слаба, что влияет и на высадку, поэтому растения не будут иметь сил, чтобы расти. 26 и 27 мая — неудачный период, потому что Луна будет находиться в знаке Льва, который также считают неплодородным. Не стоит сажать, сеять, пересаживать, черцевать или обрезать растения.

Читайте также: