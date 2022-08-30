Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Урожайный день для ВСУ: украинские защитники "минуснули" за сутки 450 оккупантов, вертолет, 2 системы ПВО и кучу артиллерии

Дата публикации
Просмотры
4033
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Урожайный день для ВСУ: украинские защитники "минуснули" за сутки 450 оккупантов, вертолет, 2 системы ПВО и кучу артиллерии

Фото: Associated Press

За минувшие сутки ВСУ "закобзонили" 450 оккупантов.

Также враг избавился от танков, артиллерийских систем и средств ПВО.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 30.08 ориентировочно составили:

  • личного состава около 47550 ( +450 ) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1954 ( +7 ) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4294 ( +25 ) ед,
  • артиллерийских систем – 1079 ( +19 ) ед,
  • РСЗО — 282 (+3) ед,
  • средства ПВО — 151 ( +2 ) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 204 ( +1 ) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 847 (+3),
  • крылатые ракеты – 196 (+0),
  • корабли — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3217 (+29) ед,
  • специальная техника – 103 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Напомним, в ВСУ рассказали о ликвидированных россиянах и уничтоженной вражеской технике.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация