Урожайный день для ВСУ: украинские защитники "минуснули" за сутки 450 оккупантов, вертолет, 2 системы ПВО и кучу артиллерии

За минувшие сутки ВСУ "закобзонили" 450 оккупантов.

Также враг избавился от танков, артиллерийских систем и средств ПВО.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 30.08 ориентировочно составили:

личного состава около 47550 ( +450 ) человек ликвидировано,

) человек ликвидировано, танков ‒ 1954 ( +7 ) ед,

) ед, боевых бронированных машин ‒ 4294 ( +25 ) ед,

) ед, артиллерийских систем – 1079 ( +19 ) ед,

) ед, РСЗО — 282 (+3) ед,

средства ПВО — 151 ( +2 ) ед,

) ед, самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 204 ( +1 ) ед,

) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 847 (+3),

крылатые ракеты – 196 (+0),

корабли — 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 3217 (+29) ед,

специальная техника – 103 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Напомним, в ВСУ рассказали о ликвидированных россиянах и уничтоженной вражеской технике.

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