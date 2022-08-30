Урожайный день для ВСУ: украинские защитники "минуснули" за сутки 450 оккупантов, вертолет, 2 системы ПВО и кучу артиллерии

За минувшие сутки ВСУ "закобзонили" 450 оккупантов.
Также враг избавился от танков, артиллерийских систем и средств ПВО.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника от 24.02 до 30.08 ориентировочно составили:
- личного состава около 47550 ( +450 ) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1954 ( +7 ) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4294 ( +25 ) ед,
- артиллерийских систем – 1079 ( +19 ) ед,
- РСЗО — 282 (+3) ед,
- средства ПВО — 151 ( +2 ) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 204 ( +1 ) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 847 (+3),
- крылатые ракеты – 196 (+0),
- корабли — 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 3217 (+29) ед,
- специальная техника – 103 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.
Напомним, в ВСУ рассказали о ликвидированных россиянах и уничтоженной вражеской технике.
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