"Урожайный" день в Запорожье: ВСУ ликвидировали 40 оккупантов, сбили самолет, захватили пленного и уничтожили состав боеприпасов

В Запорожской области защитники Украины хорошо поработали за прошедшие сутки.
Силы обороны Запорожского края уничтожили четыре десятка оккупантов вместе с техникой.
Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.
"В течение минувших суток воины Сил обороны Запорожского края уничтожили:
- 40 человек личного состава противника;
- 61 — ранен, один человек захвачен в плен;
- 1 самолет Су-34;
- 2 танка;
- 11 боевых бронированных машин, из них 1 бронированная машина "Тигр";
- 4 единицы автомобильной техники.
- вражеский склад боеприпасов", — говорится в сообщении.
Также ВСУ в Запорожской области "отжали" у противника 1 танк и 1 боевую бронированную машину.
Напомним, что в районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убиты).
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