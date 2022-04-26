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"Урожайный" день в Запорожье: ВСУ ликвидировали 40 оккупантов, сбили самолет, захватили пленного и уничтожили состав боеприпасов

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"Урожайный" день в Запорожье: ВСУ ликвидировали 40 оккупантов, сбили самолет, захватили пленного и уничтожили состав боеприпасов

фото: Штаб обороны Запорожского края

В Запорожской области защитники Украины хорошо поработали за прошедшие сутки.

Силы обороны Запорожского края уничтожили четыре десятка оккупантов вместе с техникой.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"В течение минувших суток воины Сил обороны Запорожского края уничтожили:

  • 40 человек личного состава противника;
  • 61 — ранен, один человек захвачен в плен;
  • 1 самолет Су-34;
  • 2 танка;
  • 11 боевых бронированных машин, из них 1 бронированная машина "Тигр";
  • 4 единицы автомобильной техники.
  • вражеский склад боеприпасов", — говорится в сообщении.

Также ВСУ в Запорожской области "отжали" у противника 1 танк и 1 боевую бронированную машину.

Напомним, что в районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убиты).

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