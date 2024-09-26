Уроженца Курщины нашли в тайнике грузовика, который двигался к границе с Молдовой: видео

Несмотря на отсутствие комфорта, пассажир заплатил за поездку 1000 евро.

На автодороге Одесса-Рени пограничники задержали грузовик, водитель которого перевозил к границе с Молдовой в тайном укрытии пассажира — 37-летнего жителя Харьковщины, родившегося в Курской области РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Для нелегальной перевозки 36-летний водитель грузовика под багажным отсеком обустроил "пассажирское" место. Несмотря на отсутствие комфорта, пассажир заплатил за поездку 1000 евро.

"Планировал ли нарушитель вернуться в свое место рождения — Курскую область, или все же в соседнюю страну — Молдову, точно неизвестно", — отметили пограничники.

Перевозчика задержали сотрудники полиции и объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Его транспортное средство изъято.

В отношении уроженца Курщины составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Дело направлено в суд.

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