Уроженец Прикарпатья воюет против Украины в Херсонской области: что известно о предателе

СБУ сообщила о подозрении 63-летнему выходцу из Ивано-Франковской области, который сохранил украинское гражданство.

Служба безопасности собрала доказательства государственной измены уроженца Прикарпатья, воюющего против Украины в оккупационных войсках РФ на Херсонском направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Ивано-Франковской области.

63-летний выходец из Городенковского района еще в советское время после окончания вуза уехал на работу на территории России. При этом он до сих пор сохранил украинское гражданство.

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Ранее он занимал руководящие должности в нефтегазовой отрасли РФ и был депутатом одной из региональных дум.

Чтобы избежать уголовного преследования по делу о миллионном взяточничестве, в 2023 году мужчина подписал трехлетний контракт с российской армией, к которой был причислен в звании капитана. Его назначили командиром взвода артиллерийской разведки батареи артиллерийской разведки 81-го самоходно-артиллерийского полка.

Это военное формирование ведет боевые действия против Вооруженных сил Украины на временно оккупированной территории левобережья Херсонской области.

Следователи СБУ объявили боевику о заочном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Эти преступления наказываются лишением свободы на 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Поскольку фигурант находится на временно оккупированной территории Украины, СБУ принимает комплексные меры для привлечения его к ответственности.

Напомним, в Харькове правоохранители обнаружили врача-психотерапевта и диакона УПЦ МП, которые шпионили в пользу ФСБ, передавая врагу важную информацию о местах дислокации украинских защитников.

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