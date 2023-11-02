Усадьбы Медведчука в Киеве и в Карпатах до сих пор охраняет полиция — расследование

Полиция охраны предоставляет услуги безопасности на платной основе.
Роскошная недвижимость, принадлежащая семье государственного предателя Виктора Медведчука, до сих пор не конфискована и находится под охраной полиции в интересах собственников. Речь идет об усадьбе в Киеве, SPA-гостинице "Бескид" на Ивано-Франковщине и его закарпатской даче "Медвежья дубрава".
Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.
Столичное имение, принадлежащее супруге Медведчука Оксане Марченко, арестовано, но до сих пор не передано в управление государству. Полиция охраны предоставляет здесь услуги безопасности на платной основе.
По информации издания, заказал охрану так называемый "завхоз Медведчука" Александр Сиропол, подписавший договор охраны в октябре 2022 года. Раньше за охрану дома платил сын Оксаны Марченко.
Кроме того, полиция охраны до сих пор предоставляет платные услуги на двух других объектах.
SPA-гостиница "Бескид" в карпатском урочище Йозифсталь на Ивано-Франковщине принадлежит компании "Укркапитал", которая "исторически" является фирмой Медведчука и которую он переписал на свою жену.
Закарпатская дача Медведчука "Медвежья дубрава" в селе Ждениево принадлежит фирме "Спорт-Тур" Медведчука-Марченко. Она арестована, передана в управление АРМА, но не конфискована. Временного управляющего до сих пор не нашлось, здесь все еще находится полиция охраны.
По информации издания, договор на охрану обоих "карпатских" объектов Медведчука заключен с фирмой "Файрикс групп".
То есть, несмотря на санкции по блокированию всех активов Медведчука и Марченко, им, очевидно, удается оплачивать услуги полиции охраны с помощью "завхоза Медведчука" и ООО "Файрикс групп".
Напомним, государственный изменник и кум Путина Виктор Медведчук после обмена на украинских военнопленных находится у своих кремлевских покровителей в России и продолжает наслаждаться роскошной жизнью. Недавно он стал владельцем скоростной яхты Pershing 9X итальянского производства стоимостью 9 млн 627 тысяч долларов.
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