Усадьбы Медведчука в Киеве и в Карпатах до сих пор охраняет полиция — расследование

Роскошная недвижимость, принадлежащая семье государственного предателя Виктора Медведчука, до сих пор не конфискована и находится под охраной полиции в интересах собственников. Речь идет об усадьбе в Киеве, SPA-гостинице "Бескид" на Ивано-Франковщине и его закарпатской даче "Медвежья дубрава".

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

Столичное имение, принадлежащее супруге Медведчука Оксане Марченко, арестовано, но до сих пор не передано в управление государству. Полиция охраны предоставляет здесь услуги безопасности на платной основе.

Столичное имение, принадлежащее супруге Медведчука Оксане Марченко / Фото: bihus.info

По информации издания, заказал охрану так называемый "завхоз Медведчука" Александр Сиропол, подписавший договор охраны в октябре 2022 года. Раньше за охрану дома платил сын Оксаны Марченко.

Кроме того, полиция охраны до сих пор предоставляет платные услуги на двух других объектах.

SPA-гостиница "Бескид" в карпатском урочище Йозифсталь на Ивано-Франковщине принадлежит компании "Укркапитал", которая "исторически" является фирмой Медведчука и которую он переписал на свою жену.

SPA-отель "Бескид" в карпатском урочище Йозифсталь на Ивано-Франковщине / Фото: bihus.info

Закарпатская дача Медведчука "Медвежья дубрава" в селе Ждениево принадлежит фирме "Спорт-Тур" Медведчука-Марченко. Она арестована, передана в управление АРМА, но не конфискована. Временного управляющего до сих пор не нашлось, здесь все еще находится полиция охраны.

Закарпатская дача Медведчука "Медвежья дубрава" в селе Ждениево / Фото: bihus.info

По информации издания, договор на охрану обоих "карпатских" объектов Медведчука заключен с фирмой "Файрикс групп".

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То есть, несмотря на санкции по блокированию всех активов Медведчука и Марченко, им, очевидно, удается оплачивать услуги полиции охраны с помощью "завхоза Медведчука" и ООО "Файрикс групп".

Напомним, государственный изменник и кум Путина Виктор Медведчук после обмена на украинских военнопленных находится у своих кремлевских покровителей в России и продолжает наслаждаться роскошной жизнью. Недавно он стал владельцем скоростной яхты Pershing 9X итальянского производства стоимостью 9 млн 627 тысяч долларов.

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