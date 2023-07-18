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USAID предоставит гуманитарную помощь на 500 млн долл пострадавшим от войны украинцам

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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USAID предоставит гуманитарную помощь на 500 млн долл пострадавшим от войны украинцам

USAID предоставит 500 млн долл. на гуманитарную помощь Украине / Фото: Getty Images

С февраля 2022 США выделили более 2,6 млрд.долл. гуманитарной помощи в Украине.

Агентство по международному развитию (USAID) выделит гуманитарную помощь на сумму 500 миллионов долларов для пострадавших от войны украинцев.

Об этом сообщает посол Украины в США Оксана Маркарова.

О выделении средств объявила администратор USAID Саманта Пауэр во время визита в Украину.

Средства будут направлены на:

  • Поддержку временно перемещенных лиц;
  • Обеспечение украинцев экстренной продовольственной и медицинской помощью, приютами, безопасной питьевой водой и многоцелевой денежной помощью.

С февраля 2022 США предоставили более 2,6 млрд долл гуманитарной помощи Украине.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан выделил Украине 7,6 млн долларов. Средства пойдут на закупку и поставку электрооборудования.

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Дата публикации
Просмотры
121
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